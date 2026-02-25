Congo-Kinshasa: Plus de 3 millions USD alloués pour soutenir les ex-miliciens en Ituri

Le Fonds de cohérence pour soutenir le retour des déplacés et la stabilisation des zones en conflit a alloué une enveloppe de 3 160 000 USD en appui au retour des déplacés et à la réinsertion des ex-miliciens dans les territoires de Djugu, Irumu et Mahagi, en Ituri.

Ce programme a été lancé lundi 23 février à Bunia, en présence de nombreux responsables étatiques et onusiens.

Il vise notamment à appuyer le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S), ainsi que la transition de la MONUSCO.

Exécuté par un consortium d'organisations -parmi lesquelles le PNUD, qui en assure le leadership, l'OIM, ONU Femmes, l'UNICEF et le BCNUDH le projet prévoit plusieurs activités destinées à créer les conditions propices au retour de la paix dans cette province.

Axel Kotoga, responsable du bureau du PNUD à Bunia, a expliqué qu'il s'agit avant tout de travailler aux côtés des autorités provinciales pour appuyer les efforts déjà engagés en vue de soutenir le PDDRC-S. Il a ajouté que le projet entend collaborer avec toutes les parties prenantes afin de favoriser le retour de la sécurité dans ces zones où les communautés ont été contraintes de fuir en raison des violences.

« Enfin, il faudra promouvoir un climat de cohabitation et de cohésion sociale entre les communautés d'accueil, tout en apportant un soutien aux anciens combattants des groupes armés pour leur réintégration dans leurs milieux d'origine », a déclaré Axel Kitoga.

Les résultats attendus de ce projet pourraient marquer un tournant dans les efforts de stabilisation de l'Ituri, en permettant non seulement le retour des déplacés, mais aussi en renforçant les conditions d'une paix durable, estiment certains observateurs.

Ce projet intervient dans une région encore en proie à l'activisme de plusieurs groupes armés.