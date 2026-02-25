Afrique Centrale: UNIFFAC-U17 - La RDC se qualifie en finale après sa victoire face à la RCA

Les Léopards U17 de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour la finale du tournoi de l'UNIFFAC après leur victoire (2-1) face aux Basoubangi de la République centrafricaine (RCA).

Cette rencontre disputée ce mardi 24 février au stade Tata Raphaël de Kinshasa comptait pour la deuxième sortie du tournoi qualificatif de l'UNIFFAC.

Le match avait pourtant commencé en faveur des Centrafricains, qui ont ouvert la marque à la 20e minute grâce à Abraham. Les Congolais ont rapidement réagi en obtenant un penalty transformé par Exaucé Titi à la 27e minute, permettant aux deux équipes de rejoindre les vestiaires à égalité.

Au retour des vestiaires, la RDC s'est montrée plus entreprenante. Cette domination s'est concrétisée à la 51e minute par DelPierrot Ntali, auteur du but victorieux.

Grâce à ce succès, les Léopards U17 confirment leurs ambitions et se positionnent idéalement dans la course à la qualification.

Le prochain rendez-vous est fixé à ce vendredi 27 février pour la grande finale face au Cameroun, un duel décisif dont le vainqueur validera officiellement son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17.