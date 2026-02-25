Congo-Kinshasa: 9 jeunes condamnés à mort pour viol collectif à Kolwezi

Le tribunal de grande instance de Kolwezi, dans la province du Lualaba, a rendu son verdict lundi 23 février dans l'affaire du viol collectif qui avait choqué l'opinion publique en janvier dernier. Neuf des dix prévenus ont été condamnés à la peine capitale.

Le procès en flagrance, qui s'est tenu au chef-lieu de la province, visait à punir les auteurs de l'agression d'une violence extrême commise au quartier Golf ISTM. La scène, filmée par les agresseurs, avait été largement diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant une vague d'indignation nationale.

Un verdict sans appel

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public en condamnant neuf prévenus pour association de malfaiteurs et viol. Les peines prononcées sont les suivantes :

Peine principale : la peine de mort (plus forte peine retenue pour l'association de malfaiteurs).

Peine pour viol : 20 ans de servitude pénale principale.

Amendes : 1 million de francs congolais chacun.

Dommages et intérêts : le paiement solidaire de la somme de 20 000 dollars américains à la victime en réparation des préjudices subis.

Le cas d'un prévenu mineur

Sur les dix individus initialement poursuivis, l'un d'entre eux a vu son dossier être disjoint. Le prévenu Zéphirin Ngoy Kalenga a été déclaré mineur au moment des faits. En conséquence, le tribunal s'est déclaré incompétent à son égard, son dossier devant être traité par une juridiction pour enfants conformément à la législation en vigueur en RDC.

Rappel des faits

Les faits remontent à la fin du mois de janvier 2026. Une jeune fille avait été entraînée et violée par un groupe de jeunes hommes dans le quartier Golf ISTM de Kolwezi.

Le traumatisme de la victime avait été aggravé par la mise en ligne volontaire de la vidéo de l'agression. Cet acte a facilité l'identification et l'arrestation rapides des coupables par les services de sécurité.

Ce verdict est perçu par de nombreux observateurs comme un signal fort envoyé contre les violences sexuelles et l'insécurité urbaine dans la région minière du Lualaba.