Afrique: Le Sénégal accélère ses chantiers sportifs et se positionne pour la CAN 2032

Le Sénégal accélère au niveau des infrastructures sportives dans la perspective des grandes compétitions internationales, notamment la Coupe d'Afrique des nations 2032.

C'est dans ce contexte que la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a reçu ce jour son homologue des Infrastructures, Déthié Fall, pour une séance de travail conjointe tenue au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Cette rencontre, co-présidée par les deux ministres, a permis de faire un état des lieux approfondi de l'ensemble des chantiers d'infrastructures sportives et de jeunesse en cours à travers le pays. La ministre Khady Diène Gaye a ouvert les travaux par une présentation globale des projets structurants, avant qu'un bilan détaillé ne soit exposé sur l'avancement des différents programmes nationaux dans une note rendue publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au coeur des échanges ont figuré les infrastructures sportives régionales, notamment celles de Saint Louis, Kédougou et Sédhiou, considérées comme prioritaires dans la politique de maillage territorial équitable. La question des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté a également occupé une place importante dans les discussions. La ministre a rappelé les difficultés rencontrées dans la phase initiale du programme, marquée par un faible taux de réalisation, tout en mettant en perspective la deuxième phase soutenue par la Banque islamique de développement, qui doit permettre un déploiement plus conséquent sur l'ensemble du territoire.

Les échanges ont aussi porté sur la transformation du Centre national d'éducation populaire et sportive de Thiès en un centre de haute performance, un projet stratégique soutenu par la coopération chinoise, ainsi que sur la poursuite des travaux du stade de Cambérène, infrastructure emblématique destinée à renforcer l'offre sportive dans la région de Dakar. Les équipes techniques du ministère, notamment la Delivery Unit, la Direction de l'administration générale et de l'équipement ainsi que les conseillers techniques, ont apporté des éclairages précis sur la gestion et le suivi des différents dossiers.

La CAN 2032 après les JOJ de 2027 ?

Prenant la parole, le ministre des Infrastructures Déthié Fall a salué le travail engagé par le département de la Jeunesse et des Sports, tout en reconnaissant les insuffisances observées par le passé dans l'exécution de certains projets malgré les investissements consentis. Il a assuré de son engagement à corriger ces dysfonctionnements afin d'accélérer la livraison des chantiers dans les délais impartis. Il a par ailleurs rappelé que si son ministère assure l'exécution technique des travaux, la définition de la vision, de l'impact, de l'utilisation, de la budgétisation et de la validation des projets relève pleinement du ministère de la Jeunesse et des Sports.

En clôturant la rencontre, Khady Diène Gaye a exprimé sa satisfaction quant à la disponibilité et à l'engagement affichés par son collègue, réaffirmant leur détermination commune à doter le Sénégal d'infrastructures sportives modernes et fonctionnelles. Cette dynamique s'inscrit clairement dans l'ambition nationale de positionner le pays comme un candidat crédible à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2032, quarante ans après l'édition historique de 1992. Avec l'objectif de disposer de six stades répondant aux normes de la FIFA, le Sénégal entend franchir un nouveau palier dans le développement de son sport et le rayonnement de son image à l'échelle continentale.

Cette ambition est d'autant plus renforcée que le pays s'apprête à entrer dans l'histoire olympique en accueillant les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été, une première pour le continent africain. Initialement prévus en 2027 puis reprogrammés en 2026 à Dakar, ces Jeux constituent une vitrine majeure du savoir-faire du pays en matière d'organisation d'événements sportifs internationaux.

S'agissant de la CAN, deux phases finales sont en principe programmées à l'horizon juillet 2028. L'édition 2027 doit être coorganisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, tandis que celle de 2028 n'a pas encore été attribuée.

Toutefois, les retards relevés lors des récentes missions d'inspection de la Confédération africaine de football sur les infrastructures sportives dans ces trois pays suscitent des interrogations. Cette situation pourrait conduire la CAF à envisager un réaménagement du calendrier, avec un possible report de la CAN 2027 à 2028, avant de passer directement à l'édition 2032 par le biais d'un nouvel appel à candidatures.