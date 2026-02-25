Soudan: Des personnes handicapées prises pour cible dans le nord du Darfour

communiqué de presse

Nairobi — Les Forces de soutien rapide ont exécuté et maltraité des personnes handicapées lors de leur prise de contrôle d'El Fasher

Les Forces de soutien rapide (FSR), l'une des deux principales parties belligérantes au Soudan, ont pris pour cible, maltraité et tué des personnes handicapées pendant et après leur prise de contrôle d' El Fasher, la capitale du Darfour-Nord, le 26 octobre 2025, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.

Les Forces de soutien rapide ont pris pour cible des personnes en raison de leur handicap : elles ont accusé des personnes ayant un handicap physiques d'être des combattants blessés, et traité d'autres individus de « fous » qui n'étaient pas des personnes « complètes », ont déclaré des survivants et des témoins. Les meurtres ciblés de civils ou d'autres personnes ne participant pas au conflit, y compris les personnes handicapées, constituent des crimes de guerre, tout comme le fait de les soumettre à des traitements cruels, humiliants et dégradants ou à des atrocités similaires. Lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée contre la population civile, ces actes sont susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité.

« Les Forces de soutien rapide ont traité les personnes handicapées comme des suspects, des fardeaux ou des personnes sacrifiables », a déclaré Emina Ćerimović, directrice adjointe de la division Droits des personnes handicapées à Human Rights Watch. « Nous avons entendu comment les FSR ont accusé certaines victimes, en particulier celles qui avaient perdu un membre, d'être des combattants blessés, et les ont sommairement exécutées. D'autres habitants ont été battus, maltraités ou harcelés en raison de leur handicap, les combattants se moquant d'eux en les traitant de personnes "folles" ou non "complètes". »

Entre décembre 2025 et février 2026, Human Rights Watch a mené des entretiens avec 22 survivants et témoins originaires d'El Fasher ; il s'est notamment agi d'entretiens approfondis à distance au Soudan, et d'entretiens avec des personnes handicapées ayant fui vers l'est du Tchad. Human Rights Watch a également mené des entretiens avec huit militants des droits des personnes handicapées vivant dans d'autres régions du Soudan, qui ont décrit des abus similaires commis par les FSR dans d'autres régions du pays.

Les Forces de soutien rapide ont pris le contrôle d'El Fasher le 26 octobre 2025, après un siège de 18 mois. Alors que des civils tentaient de fuir, les FSR les ont attaqués, tuant des milliers de personnes. Les personnes handicapées ont rencontré des difficultés particulières pour s'échapper et ont parfois été victimes d'abus, d'extorsion et d'exécutions.

