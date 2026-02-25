Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Sicor Côte d'Ivoire à la tête du Top 5 des plus fortes hausses pour la seconde journée consécutive

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 24 février 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Sicor (Société Ivoirienne de Coco Rapé) Côte d'Ivoire figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses pour la seconde journée consécutive.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 3905 FCFA la veille à 4 195 FCFA ce 24 février 2026, soit une hausse de 7,43% en valeur relative et 290 FCFA en valeur absolue.

Par rapport à la séance de cotation du vendredi 30 février 2026 où elle cotait 3 635 FCFA, l'action SICOR Côte d'Ivoire enregistre une augmentation de 560 FCFA. Les seules informations financières sur la société SICOR remontent au 31 décembre 2023 avec un rapport annuel détaillé établi par la direction de l'entreprise. A la clôture de cet exercice, la société avait réalisé un résultat net positif de 19 245 083 FCFA par rapport à celui de 2022 qui se chiffrait à - 39 949 556 FCFA. Depuis lors, les dirigeants de la société n'ont publié aucun rapport d'activité trimestriel ou annuel au titre des exercices 2024 et 2025. C'est dire que la hausse du cours de l'action SICOR Côte d'Ivoire est purement spéculative.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 4 195 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 6,66% à 6 405 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 3,70% à 2 800 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 3,51% à 2 950 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (plus 3,14% à 2 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé les titres SBM Côte d'Ivoire (moins 4,29% à 13 400 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 3,56% à 3 520 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,96% à 12 600 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,80% à 4 510 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (moins 1,68% à 3 810 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 2,324 milliards FCFA contre 2,010 milliards FCFA le 23 février 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une augmentation de 33,835 milliards, en passant de 15 608,855 milliards FCFA la veille à 15 642,690 milliards FCFA ce mardi 24 février 2026.

Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 130 millions FCFA, se situant à 11 468,570 milliards FCFA contre 11 468,440 milliards FCFA le 23 février 2026.

Les indices sont toujours en hausse. L'indice BRVM Composite enregistre ainsi une progression de 0,22 % à 405,72 points contre 404,84 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a enregistré une hausse de 0,36% à 188,89 points contre 188,22 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une progression de 0,27% à 160,76 points contre 160,32 précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est accru de 0,27% à 277,65 points contre 276,89 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation de 0,22% à 156,23 points contre 155,89 points la veille.