Congo-Kinshasa: Un mort et d'importants dégâts matériels après le débordement de la rivière Taliha à Beni

Les fortes pluies qui se sont abattues dimanche 22 février sur le massif du Ruwenzori ont provoqué une crue dévastatrice de la rivière Taliha.

Le bilan provisoire fait état d'un agent de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) décédé et de lourdes pertes matérielles au quartier général du secteur Nord du Parc national des Virunga.

Selon un communiqué de l'ICCN publié lundi 23 février, le débordement de la rivière Taliha a entraîné une coulée de boue et de pierres qui a envahi les installations du parc.

Un bilan humain et matériel lourd

Outre la perte d'un agent du parc, les installations techniques et administratives de l'ICCN ont subi des dommages considérables. Mais le sinistre n'a pas épargné les populations civiles riveraines.

Meleki Mulala, président de la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori, dresse un premier inventaire des dégâts :

Habitations : Au moins 20 maisons ont été touchées, y compris le bureau de l'école primaire Mutsora.

Agriculture : 13 champs ont été dévastés par les eaux et les sédiments.

Biens domestiques : De nombreux objets de valeur appartenant à la population ont été emportés par le courant.

« Les dégâts sont énormes. Ce que nous présentons ici n'est qu'un bilan provisoire. Nous appelons à une intervention immédiate du gouvernement », a plaidé Meleki Mulala au micro de Radio Okapi.

Mobilisation de l'ICCN

Face à cette situation critique, la direction provinciale de l'ICCN au Nord-Kivu a annoncé que des équipes sont déjà mobilisées sur le terrain. Leur mission prioritaire est d'évaluer l'étendue exacte des dommages et de sécuriser ce qui reste des installations stratégiques de la station de Mutsora.

Le massif du Ruwenzori, zone de haute altitude, est régulièrement sujet à des phénomènes de crues subites lors de la saison des pluies, posant des défis croissants pour la sécurité des agents de conservation et des communautés locales.