Congo-Kinshasa: A! Uvira, l'ONU prépare le déploiement du mécanisme de suivi du cessez-le-feu

La Mission de paix de l'ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO) et un groupe régional de pays africains ont déployé cette semaine à Uvira, dans la province orientale du Sud-Kivu, une mission conjointe d'évaluation des futurs efforts de suivi du cessez-le-feu convenu entre les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars et les forces armées de la RDC.

Cette mission conjointe « exploratoire et préliminaire » de la MONUSCO et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) est sur le terrain du 23 au 27 février, à la suite de consultations avec le Président congolais, Félix Tshisekedi, président de la CIRGL, a précisé la mission de paix onusienne dans un communiqué de presse.

La CIRGL est une organisation intergouvernementale de pays africains de la région des Grands Lacs. Elle réunit l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie.

Objectif opérationnel

« Cette mission constitue un prélude essentiel au déploiement futur du mécanisme conjoint de suivi du cessez-le-feu dans le cadre de l'architecture de cessez-le-feu établie. L'objectif principal est opérationnel : s'assurer que les futurs efforts de suivi et de vérification sont crédibles, sûrs et réalisables sur le plan opérationnel », a expliqué la MONUSCO.

« Cette initiative se concentre sur la préparation du terrain en évaluant l'accès, la sécurité, la logistique et les besoins d'engagement, afin de garantir le fonctionnement efficace du mécanisme », a-t-elle ajouté.

La MONUSCO rappelle que, conformément à la résolution 2808 (2025) du Conseil de sécurité, la Mission est autorisée à soutenir la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu permanent.

Cela inclut le soutien au Mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu établi, et au Mécanisme conjoint de vérification élargi plus (MCVE+) créé suite à la signature de l'Accord-cadre de Doha pour une paix globale le 15 novembre 2025.

L'équipe conjointe doit procéder à une évaluation des conditions politiques, sécuritaires, logistiques et socio-environnementales dans et autour d'Uvira afin d'orienter une planification globale.

Réduire la violence

« Le suivi efficace d'un cessez-le-feu vise à réduire la violence et à créer l'espace nécessaire à une solution politique durable. Contrairement au Nord-Kivu et à l'Ituri, le mandat de la MONUSCO au Sud-Kivu est axé sur le suivi du cessez-le-feu et n'inclut pas la protection des civils », a déclaré Vivian van de Perre, Représentante spéciale du Secrétaire général en RDC et Cheffe par intérim de la MONUSCO.

Concernant l'ampleur des opérations futures, la Mission souligne qu'il s'agit d'une phase exploratoire ; la configuration de tout déploiement ultérieur sera déterminée par les paramètres convenus, les garanties de sécurité et les exigences opérationnelles.

Les Casques bleus, qui sont toujours déployés dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, se sont retirés de la province du Sud-Kivu en juin 2024.

Médiation du Qatar

A l'issue d'une visite en RDC plus tôt ce mois-ci, le chef des opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, avait confirmé que la MONUSCO allait déployer des Casques bleus à Uvira en appui à la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu permanent dans l'est du pays.

Il avait ajouté que le déploiement de la mission serait progressif et échelonné, et dépendrait des garanties offertes pour la sûreté et la sécurité du personnel et des biens des Nations Unies.

Lundi 2 février, le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC/M23, qui contrôlent des pans entiers des provinces orientales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu depuis début 2025, ont signé un document concernant les termes de référence du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, dans le cadre de pourparlers facilités par le Qatar.

Parallèlement à ce processus, des discussions ont eu lieu entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation des Etats-Unis. Le 4 décembre, les accords de Washington, signés par les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et rwandais, Paul Kagame, ont également laissé espérer la fin du conflit dans l'est de la RDC.