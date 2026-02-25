Ile Maurice: Absa nomme de nouveaux cadres dirigeants

Plusieurs nominations sont intervenues au sein de la direction de la banque Absa, dans le cadre de sa stratégie panafricaine. Elles prendront effet entre le 1eᣴ mars et le 1eᣴ avril et concernent des postes clés liés à la gouvernance, à la conformité et au segment Personal and Private Banking.

Sitoyo Lopokoiyit prendra la direction du Personal and Private Banking à compter du 1eᣴ avril. Ancien directeur général de M-PESA Africa et Chief Financial Services Officer chez Safaricom, il a supervisé le développement de la plateforme M-PESA, qui dessert plus de 56 millions de clients et cinq millions d'entreprises. Depuis son arrivée chez Safaricom en 2011, il a occupé plusieurs fonctions de direction, notamment en Tanzanie et a contribué au lancement de la M-PESA Super App, du service Fuliza, ainsi qu'à des partenariats avec PayPal et Alipay.

Dans le domaine de la gouvernance, Prabashni Naidoo deviendra Group Chief Governance Officer à compter du 1eᣴ mars. Ce poste regroupe les services juridiques, la conformité et le secrétariat du groupe.

Le même jour, Rushdi Solomons sera nommé Group Chief Internal Audit Officer. Il a précédemment travaillé chez Deloitte et a été l'Auditor-General de l'Afrique du Sud et PwC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, Fatima Newman prendra la fonction de Chief Compliance Officer. Elle cumule 28 années d'expérience dans la gestion des risques et la conformité, acquises notamment au sein d'Absa, d'EOH et d'MTN d'Afrique du Sud.