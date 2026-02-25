Sénégal: Jaxaay - Interpellation pour viol sur mineure suivi de grossesse

24 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Commissariat d'arrondissement de Jaxaay, compétent pour les secteurs des Parcelles Assainies et de Niacourab, a procédé, ce 22 février 2026, à l'interpellation d'un individu mis en cause pour viol sur mineure suivi de grossesse.

Cette opération fait suite à une plainte déposée par le père de la victime. Les éléments de la Brigade de Recherches, dûment saisis, ont localisé et appréhendé le suspect à son domicile, situé à l'Unité 19 de Jaxaay.

Lors de son audition, la victime a déclaré avoir été abusée sexuellement après avoir ingéré, à son insu, une substance somnolente introduite dans une boisson servie par le mis en cause. Interrogé sur ces faits, l'individu a reconnu avoir entretenu des rapports sexuels avec la mineure à trois reprises, tout en tentant de justifier ses actes par l'existence d'une prétendue relation amoureuse.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.

