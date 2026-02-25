Sénégal: Jaxaay - Interpellation pour viol sur mineure suivi de grossesse

Le Commissariat d'arrondissement de Jaxaay, compétent pour les secteurs des Parcelles Assainies et de Niacourab, a procédé, ce 22 février 2026, à l'interpellation d'un individu mis en cause pour viol sur mineure suivi de grossesse.

Cette opération fait suite à une plainte déposée par le père de la victime. Les éléments de la Brigade de Recherches, dûment saisis, ont localisé et appréhendé le suspect à son domicile, situé à l'Unité 19 de Jaxaay.

Lors de son audition, la victime a déclaré avoir été abusée sexuellement après avoir ingéré, à son insu, une substance somnolente introduite dans une boisson servie par le mis en cause. Interrogé sur ces faits, l'individu a reconnu avoir entretenu des rapports sexuels avec la mineure à trois reprises, tout en tentant de justifier ses actes par l'existence d'une prétendue relation amoureuse.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.