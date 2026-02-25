Togo: La majorité des Togolais dénoncent la détérioration de leurs conditions de vie

Trois quart des citoyens vivent une pauvreté modérée ou forte.

Key findings

La majorité (62%) des Togolais estiment que leur pays va dans la mauvaise direction, soit une hausse de 11 points de pourcentage depuis 2021.

Plus de six Togolais sur 10 (63%) jugent la situation économique nationale comme « assez mauvaise » ou « très mauvaise ».

La majorité (62%) des citoyens estiment que la situation économique du pays s'est détériorée au cours des 12 derniers mois, tandis que près de la moitié (47%) se disent plutôt optimistes quant à une amélioration au cours des 12 mois à venir.

La majorité (57%) des répondants estiment que leurs propres conditions de vie sont mauvaises.

Plus de la moitié (52%) estiment que leurs conditions économiques se sont détériorées par rapport à il y a 12 mois.

La majorité des citoyens togolais disent avoir manqué de revenus en espèces (90%), de soins médicaux (59%) et d'eau potable (52%) au moins « quelques fois » pendant l'année écoulée.

Trois quart (75%) des Togolais vivent une pauvreté « modérée » ou « forte ».

La majorité des répondants désapprouvent les performances du gouvernement en matière de stabilité des prix (85%), réduction du fossé entre riches et pauvres (80%), création d'emplois (77%), amélioration des conditions de vie des pauvres (77%), et gestion de l'économie (73%).

Face aux défis économiques actuels, le gouvernement togolais a misé sur une meilleure articulation entre l'agriculture, socle de l'économie nationale, et le développement industriel pour renforcer la capacité de résilience du pays. Parallèlement, des mesures de discipline budgétaire ont permis de réduire le déficit public, passé de 6,6% du produit intérieur brut en 2023 à 4,8% en 2024.

La maîtrise de l'inflation a également contribué à préserver le pouvoir d'achat des ménages, le taux d'inflation étant passé de 7,6% en 2022 à 3,6% en 2024 (Portail de la République Togolaise, 2025). Ces avancées s'inscrivent dans la mise en oeuvre des réformes structurelles prévues par la feuille de route « Togo 2025 », qui vise une transformation économique durable, inclusive et axée sur la création de valeur (Présidence de la République Togolaise, 2020).

Toutefois, ces résultats macroéconomiques positifs ne semblent pas se traduire par une amélioration perceptible des conditions de vie de la population. De nombreux citoyens dénoncent la persistance de la vie chère, dans un contexte marqué par l'absence d'ajustement des salaires face à la hausse des prix. Cette situation contribue à la paupérisation des classes moyennes et populaires, et accentue les inégalités de richesse (Kondo, 2026 ; LeCorrecteur.tg, 2025).

C'est dans ce contexte que s'inscrit cette dépêche, qui analyse les perceptions des Togolais concernant la situation économique du pays ainsi que leurs conditions de vie.

Selon les résultats de la récente enquête Afrobarometer, la majorité des Togolais estiment que leur pays va dans la mauvaise direction, une perception en nette hausse depuis 2021. L'économie nationale est largement jugée en mauvais état, et la plupart considèrent que la situation économique du pays ainsi que leurs propres conditions de vie se sont détériorées au cours des 12 derniers mois, même si près de la moitié restent optimistes quant à une amélioration à venir.

Ce malaise économique se traduit par des difficultés matérielles importantes. La majorité des Togolais déclarent avoir manqué, au moins « quelques fois » durant l'année écoulée, de revenus en espèces, de soins médicaux et d'eau potable. En conséquence, trois Togolais sur quatre vivent une pauvreté modérée ou sévère. Dans ce contexte, une large majorité des citoyens expriment leur désapprobation des performances du gouvernement, notamment en matière de gestion de l'économie, de stabilité des prix, de création d'emplois et de réduction des inégalités.