Congo-Kinshasa: 24 ans après sa création, Radio Okapi 'diffuse une information vérifiée, vraie et fiable' (Abbé Khonde)

Radio Okapi totalise 24 ans d'existence ce mercredi 25 février 2026. Pour l'abbé Richard Khonde, directeur des programmes de la Radiotélé diocésaine Nguizani (RTDN), basée à Boma (Kongo-Central), Radio Okapi reste fidèle à sa mission : diffuser une information vérifiée, vraie et fiable.

Le 25 février 2002, Radio Okapi voyait le jour. Vingt-quatre ans plus tard, elle poursuit sa mission de consolider la paix en RDC.

Fruit d'un partenariat entre la Fondation Hirondelle et la Mission des Nations unies en République démocratique du Congo -- la MONUC, devenue MONUSCO --, cette radio a été créée pour accompagner le processus de dans ce pays.

Elle offre en outre à ses millions d'auditeurs et d'internautes des programmes variés et diversifiés qui se penchent sur les préoccupations quotidiennes des Congolais.

Et de l'avis des nombreux congolais, en cette période où la désinformation prend de l'ampleur à travers les réseaux sociaux, la Radio Okapi demeure une des sources fiables pour ne pas tomber dans le piège de fausses informations.

Émettant depuis Kinshasa, elle diffuse ses programmes en français ainsi que dans les quatre langues nationales : swahili, lingala, kikongo, tshiluba.