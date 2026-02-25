Soudan: Le Trésor américain sanctionne trois commandants FSR «pour des atrocités commises à El-Fasher»

La mission indépendante d'établissement des faits de l'ONU sur le Soudan a fait état le 19 février 2026 d'« actes de génocide » à El-Fasher, théâtre d'exactions après sa prise par les Forces de soutien rapide (FSR) le 26 octobre 2025. Le même jour, le Trésor américain a annoncé sanctionner « trois commandants des FSR [ayant] participé au siège de 18 mois et à la prise d'El-Fasher par les FSR, au cours desquels les FSR se sont livrées à une campagne effroyable de tueries ethniques, de tortures, de famine et de violences sexuelles ».

Alors que l'ONU parle d'« actes de génocide » commis à El-Fasher, dans l'ouest du Soudan, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre des commandants paramilitaires qui ont participé aux massacres dans cette ville. En octobre 2025, les forces paramilitaires du général Hemedti attaquaient la capitale du Darfour-Nord, pour en prendre le contrôle, massacrant des milliers de civils.

Aujourd'hui, trois de ces responsables des Forces de soutien rapide (FSR) ont donc été sanctionnés par le Trésor américain, dont le surnommé Abou Loulou : il s'agit du brigadier général El'fateh Abdullah Idris Adam, présenté comme le « boucher d'El-Fasher », puisqu'il se filmait souriant, se mettant en scène tout en exécutant des civils à genoux, avant de poster ces vidéos sur les réseaux sociaux.

Il a d'ailleurs été brièvement interpellé par les hauts dirigeants des FSR qui tentaient de calmer la polémique suscitée par ces images, avant d'être relâché. Il est ensuite réapparu dans la région du Kordofan où s'est déplacé le front qui oppose les FSR du général Hemedti à l'armée du général al-Burhan.

Les deux autres sanctionnés sont moins connus : Gedo Hamdan Ahmed Mohamed et Tijani Ibrahim Moussa Mohamed, tous deux commandants d'unités au moment de la chute d'El-Fasher.

Les trois sont accusés d'avoir massacrés des civils et sont sous sanctions du Trésor américain, ce qui implique le gel de leurs avoirs aux États-Unis - s'ils en ont - ainsi que l'interdiction pour toute personne ou entreprise américaine de faire affaire avec eux. « Depuis le début de la guerre civile au Soudan en avril 2023, les FSR et les milices alignées sur elles ont commis des atrocités généralisées, notamment des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un génocide », souligne le Trésor américain.

Ces sanctions interviennent après une décision similaire prise par le Royaume-Uni et l'Union européenne, visant les mêmes personnes.

Guerre au Soudan: nouvelle impasse au Conseil de sécurité de l'ONU Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni le 19 février 2026 sur le Soudan. Durant cette session, les États-Unis ont dénoncé ces massacres et réitéré leur appel à une trêve humanitaire et un processus politique qui déboucherait sur une transition civile.

Proposition rejetée par le chef de l'armée soudanaise, le général al-Burhan, pour qui il ne peut y avoir de négociation tant que les paramilitaires ne se seront pas retirés des zones qu'ils contrôlent, et surtout tant que les Émirats arabes unis - accusés d'être les principaux soutiens des paramilitaires - feront partie du groupe de médiateur dans cette crise.