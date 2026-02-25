Sénégal: Orpaillage clandestin à Satadougou - Quatre étrangers arrêtés, 70 millions FCfa saisis

24 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Une opération menée par les éléments du secteur frontalier de Moussala, en service au poste avancé de Guémédjié, a permis l'interpellation de quatre ressortissants étrangers impliqués dans des activités présumées d'orpaillage illégal dans le village de Satadougou, dans le département de Saraya.

Selon des informations obtenues auprès de sources policières, l'intervention fait suite à l'exploitation de renseignements signalant des allées et venues régulières d'étrangers, notamment des Maliens et des Chinois, qui se rendaient clandestinement en territoire sénégalais pour mener des activités frauduleuses de recherche et d'exploitation d'or.

Pour surprendre les mis en cause en flagrant délit, les agents, identifiés comme les policiers Mamadou Diouf et Mahawa Diouf, ont parcouru plus de cinq kilomètres à pied à travers des pistes forestières, afin d'éviter d'être repérés par d'éventuels complices présents dans la zone.

L'opération a abouti à l'arrestation de deux ressortissants chinois, se présentant comme orpailleurs et résidant au Mali, ainsi que de deux ressortissants maliens, commerçants établis à Kéniéba. D'après la Police, d'autres complices auraient réussi à prendre la fuite en direction du territoire malien.

Les enquêteurs indiquent avoir été informés, grâce à leur réseau de renseignements, qu'une somme de 70 millions de francs Cfa aurait été mobilisée par le « patron » des ressortissants chinois, basé au Mali, pour négocier leur libération. Un rendez-vous a alors été fixé au poste de contrôle avancé de Guémédjié où les deux émissaires maliens ont été interpellés et la somme saisie puis placée sous scellés.

Le bilan de l'opération fait état de quatre personnes interpellées, de 70 millions FCFA saisis et consignés ainsi que de deux pelleteuses mécaniques immobilisées au poste de contrôle avancé de Guémédjié.

À l'issue de leur garde à vue, les mis en cause ont été notifiés de leurs droits, notamment celui de se faire assister par un avocat inscrit au barreau, avant d'être déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal d'Instance de Saraya, qui appréciera la suite à donner à cette affaire. Cette opération s'inscrit dans la lutte contre l'orpaillage clandestin dans la zone aurifère de l'est du pays, frontalière avec le Mali.

