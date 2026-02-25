Ile Maurice: Dany Jonathan Bru écope de neuf ans de prison

Le verdict est tombé hier en Cour d'assises. Dany Jonathan Jacky Bru, âgé aujourd'hui de 27 ans, a été condamné à neuf ans de prison pour «coups et blessures sans intention de tuer», dans le cadre de la mort d'Alain Sevathean.

La sentence a été prononcée par le juge Mehdi Manrakhan, quelques heures après la décision du jury.

Poursuivi initialement pour homicide involontaire, Dany Jonathan Jacky Bru a finalement été reconnu coupable d'un délit moins grave. Les neuf jurés ont estimé que l'intention de tuer n'était pas établie, mais que les violences exercées avaient conduit au décès de la victime.

Les faits remontent au 22 août 2021, à Trèfles. Une altercation avait éclaté entre Dany Jonathan Bru et Alain Sevathean, 26 ans. Selon les éléments produits au procès, l'accusé avait frappé le jeune homme, le faisant chuter, avant de poursuivre l'agression alors que celui-ci était à terre.

Des coups répétés au visage et à la tête lui avaient été portés, et sa tête avait été heurtée contre l'asphalte. La scène, d'une durée inférieure à une minute, avait été captée par les caméras du dispositif Safe City et visionnée par les jurés. Transporté à l'hôpital Victoria, Alain Sevathean est décédé le lendemain. L'autopsie a conclu à des lésions cranio-cérébrales.

À la barre, l'accusé, qui a plaidé non coupable, a affirmé n'avoir jamais voulu tuer et a évoqué des insultes antérieures de la part de la victime. Dans ses considérations, le juge Manrakhan a souligné la gravité et la durée des violences, ciblant une zone vitale, tout en tenant compte de l'âge de l'accusé au moment des faits - 22 ans - et de son casier judiciaire vierge. La période passée en détention préventive sera retranchée de la peine.