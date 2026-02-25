Ile Maurice: Dany Jonathan Bru écope de neuf ans de prison

25 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Le verdict est tombé hier en Cour d'assises. Dany Jonathan Jacky Bru, âgé aujourd'hui de 27 ans, a été condamné à neuf ans de prison pour «coups et blessures sans intention de tuer», dans le cadre de la mort d'Alain Sevathean.

La sentence a été prononcée par le juge Mehdi Manrakhan, quelques heures après la décision du jury.

Poursuivi initialement pour homicide involontaire, Dany Jonathan Jacky Bru a finalement été reconnu coupable d'un délit moins grave. Les neuf jurés ont estimé que l'intention de tuer n'était pas établie, mais que les violences exercées avaient conduit au décès de la victime.

Les faits remontent au 22 août 2021, à Trèfles. Une altercation avait éclaté entre Dany Jonathan Bru et Alain Sevathean, 26 ans. Selon les éléments produits au procès, l'accusé avait frappé le jeune homme, le faisant chuter, avant de poursuivre l'agression alors que celui-ci était à terre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des coups répétés au visage et à la tête lui avaient été portés, et sa tête avait été heurtée contre l'asphalte. La scène, d'une durée inférieure à une minute, avait été captée par les caméras du dispositif Safe City et visionnée par les jurés. Transporté à l'hôpital Victoria, Alain Sevathean est décédé le lendemain. L'autopsie a conclu à des lésions cranio-cérébrales.

À la barre, l'accusé, qui a plaidé non coupable, a affirmé n'avoir jamais voulu tuer et a évoqué des insultes antérieures de la part de la victime. Dans ses considérations, le juge Manrakhan a souligné la gravité et la durée des violences, ciblant une zone vitale, tout en tenant compte de l'âge de l'accusé au moment des faits - 22 ans - et de son casier judiciaire vierge. La période passée en détention préventive sera retranchée de la peine.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.