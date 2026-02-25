Soudan: Fin de non-recevoir de Khartoum aux propositions de Washington pour un cessez-le-feu

Khartoum oppose une fin de non-recevoir aux propositions de Washington pour un cessez-le-feu au Soudan, un pays déchiré par une guerre qui dure depuis près de trois ans. Massad Boulos, le conseiller spécial du président américain pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a appelé lundi 23 février sur son compte X à un « cessez-le-feu immédiat » et une « trêve humanitaire, sans conditions préalables ». Des propositions ont été faites plus tôt aux belligérants.

Le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Massad Boulos, a souligné que son pays « travaille avec ses partenaires pour une paix juste et durable » au Soudan, insistant sur l'engagement de l'armée à soutenir une transition crédible vers un gouvernement civil. Khartoum refuse indirectement ces propositions.

Et c'est dans un communiqué que le ministère soudanais des Affaires étrangères affirme que toute proposition visant à mettre fin à la guerre doit prendre en compte l'intérêt supérieur du pays, la sécurité, l'unité, la souveraineté et l'intégrité régionale du Soudan. Par conséquent, rajoute le communiqué, toute proposition qui « ne respecte pas ces conditions n'obtiendra pas l'approbation du gouvernement » et ne pourra donc pas être mise en oeuvre. Enfin, Khartoum indique qu'il refuse l'ingérence dans ses affaires internes ou les tentatives qui vont à l'encontre des intérêts nationaux supérieurs.

De son côté, le chef du Conseil de souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, considère que les opérations militaires contre les Forces de soutien rapide (FSR) se poursuivront « jusqu'à la fin de la rébellion ».

Il réitère sa position intangible depuis le début du conflit : les combats continueront jusqu'à atteindre comme objectif la victoire militaire contre les FSR ou leur reddition si elles déposent les armes. Il n'exclut pas une amnistie pour tous ceux qui cesseront les combats.