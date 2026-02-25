Ile Maurice: Yohan Legentil arrêté avec Rs 12 M d'héroïne, des armes, de l'argent et un 4x4 Ford Raptor

Une opération de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Grand-Baie a conduit à l'arrestation de Jean Raymond Yohan Legentil et de sa soeur Marie Yoanna Suzette Legentil, dans le cadre d'une enquête sur le trafic de stupéfiants. L'intervention a révélé l'ampleur des activités criminelles du réseau ciblé.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi Rs 12 millions d'héroïne, plusieurs chaînes en or, un 4x4 Ford Raptor, un pistolet, des munitions et plusieurs milliers de roupies en liquide, soit une valeur totale dépassant Rs 100 000.

Cette saisie met en évidence l'organisation et la sophistication du réseau, prêt à étendre ses opérations dans le nord de l'île. Selon les enquêteurs, l'opération constitue un coup sévère à la criminalité organisée, tout en envoyant un message fort aux trafiquants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette arrestation fait écho à des interventions précédentes menées par la Financial Crimes Commission contre des réseaux similaires. En septembre 2020, plusieurs membres de la famille Legentil opérant dans la région avaient déjà été arrêtés, établissant un précédent dans la lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. La résurgence de telles activités souligne toutefois que la vigilance reste essentielle et que le trafic de stupéfiants demeure un défi majeur pour l'ADSU.

Grâce à une coordination efficace, l'équipe de l'ADSU de Grand-Baie a sécurisé l'ensemble des preuves et empêché toute tentative de fuite des suspects. Les éléments saisis - drogue, argent, armes, bijoux et véhicule consolident le dossier contre les deux hommes.

Ils seront traduits aujourd'hui devant la cour de Pamplemousses pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et possession d'armes à feu. Les enquêteurs pour suivent leur s investigations pour retracer l'ensemble du réseau et identifier d'éventuels complices encore en liberté.

Avec cette saisie, la police envoie un message clair aux trafiquants: les autorités intensifient leurs actions et n'accepteront aucune impunité.