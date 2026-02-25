Congo-Kinshasa: Huit services techniques du Kasaï-Central bénéficient de véhicules pour renforcer leur mobilité

La Cellule Infrastructures du ministère des Infrastructures et Travaux publics a remis officiellement, ce lundi 23 février à Kananga, un lot de véhicules neufs à huit services techniques provinciaux.

Ce financement de la Banque africaine de développement (BAD) s'inscrit dans le cadre du projet de corridor économique RDC-Angola.

Cette dotation vise à lever l'un des obstacles majeurs à l'efficacité de l'administration publique dans le Kasaï-Central : le manque de moyens de transport pour les descentes sur le terrain. Huit structures ont ainsi reçu chacune un véhicule de marque Land Cruiser, réputé pour sa robustesse sur les routes de la région.

Les bénéficiaires

La liste de services dotés couvre des secteurs essentiels au développement provincial et au suivi des travaux d'infrastructure :

Administration urbaine : la mairie de Kananga.

Secteurs productifs : les Divisions provinciales de l'Agriculture, de l'Environnement et du Développement rural.

Infrastructures et sécurité : l'Office des Routes (OR), l'Office des Voiries et Drainages (OVD), l'Office des Voies de Desserte Agricole (OVDA) et la Commission nationale de prévention routière (CNPR).

Un appui au développement régional

Pour Billy Tshibambe, coordonnateur national de la Cellule Infrastructures, cet appui est stratégique. Il ne s'agit pas seulement de fournir du matériel, mais de permettre à ces structures de jouer pleinement leur rôle de superviseurs et d'acteurs de développement.

« Cette remise de véhicules permettra aux structures bénéficiaires d'accompagner efficacement le projet du corridor économique RDC-Angola, mais aussi de contribuer plus largement au développement de la province », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise.

De leur côté, les responsables des services bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction, s'engageant à faire un usage responsable de ce matériel de travail pour répondre aux attentes de la population centre-kasaïenne.

Le projet du corridor économique RDC-Angola, qui finance cette dotation, est une initiative majeure destinée à désenclaver la région et à booster les échanges commerciaux transfrontaliers.

