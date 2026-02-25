Congo-Kinshasa: Le porte-parole militaire de l'AFC/M23 Willy Ngoma tué près de Rubaya, dans le Nord-Kivu

Vice-Primature, Ministère de La Défense Nationale/RDC
Soldats congolais
24 Février 2026
Radio France Internationale

Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFC/M23, a été tué tôt ce mardi 24 février dans la matinée aux alentours de la cité de Rubaya, dans le territoire de Masisi, province du Nord-Kivu, a confirmé à RFI un responsable de la rébellion, soutenue par Kigali.

Selon des sources locales, le convoi dans lequel il se trouvait a été touché par une attaque de drone. Depuis lundi 23 février, des attaques aux drones sont signalées dans cette zone, située sur l'un des axes de combats évoqués ces derniers jours par l'AFC/M23.

Le mouvement accuse les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) d'avoir multiplié les attaques au Nord et au Sud-Kivu au cours des dix derniers jours. Le premier axe cité est la cité de Rubaya, dans le territoire de Masisi, une zone qui abrite un important gisement de coltan.

Figure majeure de la rébellion, Willy Ngoma avait été sanctionné en décembre 2023 par les États-Unis. Selon Washington, il a été visé pour son rôle de l'AFC-M23 dans des violations graves des droits de l'homme, notamment des meurtres et des violences sexuelles contre des civils. Les autorités américaines citent notamment des actes perpétrés en novembre 2022 à Kishishe, dans la province du Nord-Kivu.

Il avait également été sanctionné en 2022 par le Conseil de l'Union européenne avec des mesures restrictives. Selon l'UE, en raison de ses fonctions dirigeantes au sein de ce mouvement soutenu par Kigali, Willy Ngoma contribuait, à travers ses fonctions, à l'instabilité et à l'insécurité en RDC.

