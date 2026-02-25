Maroc: Les adieux du Marocain Romain Saïss à la sélection nationale

En 2022 au Qatar, le Maroc est devenu la première sélection africaine à atteindre le dernier carré d'un Mondial. Dans ses rangs, Romain Saïss faisait figure de capitaine. Il met fin à sa carrière internationale.

Il aura été l'un des principaux cadres du Mondial 2022, achevé sur une sortie précoce face à la France en demi-finales (0-2) en raison d'une blessure.

À 35 ans, l'ancien joueur de Wolverhampton (six saisons et 206 matchs), qui a vécu une CAN compliquée à domicile avec seulement dix-huit minutes de jeu à cause d'un problème aux ischio-jambiers, tire sa révérence au niveau international.

« Un immense merci à vous, supporters marocains »

« Chers supporters du Maroc, aujourd'hui, je referme le plus beau chapitre de ma vie de footballeur, écrit-il sur Instagram. Après mûre réflexion, c'est avec une immense émotion que je vous annonce ma retraite internationale. Porter les couleurs du Maroc et en être devenu le capitaine restera le plus grand honneur de ma carrière. »

Et de poursuivre : « Je tiens à remercier mes frères, mes coéquipiers, devenus au fil du temps une véritable famille. Merci aux sélectionneurs et à leurs staffs pour leur confiance, ainsi qu'aux équipes médicales et à tous ceux qui oeuvrent dans l'ombre pour nous mettre dans les meilleures dispositions. Un immense merci à vous, supporters marocains. Votre soutien inconditionnel est le moteur qui nous pousse à nous surpasser match après match. (...) L'avenir de notre équipe nationale s'annonce radieux. Je lui souhaite de conquérir de nombreux trophées, InshAllah. Je serai désormais votre premier supporter, fidèle et passionné, quoi qu'il arrive. Je quitte la sélection, mais je resterai à jamais un Lion. »

Né dans la Drôme, dans le sud-est de la France, d'un père marocain et d'une mère française, Romain Saïss doit première cape à Rachid Taoussi, en novembre 2012, dans le cadre d'un match amical opposant le Maroc au Togo le 14 novembre 2012 à Casablanca (défaite, 0-1). Mais il ne sera pas appelé pour le rendez-vous de la CAN en Afrique du Sud en 2013. Il revient en 2016, sous la houlette du Français Hervé Renard, pour les éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon, où il formera la charnière centrale avec Mehdi Benatia. En 2018, après vingt ans d'absence, les Lions de l'Atlas retrouvent la Coupe du monde en Russie et Saïss en fait partie.

Si l'actuel joueur d'Al-Saad préfère désormais laisser la place aux jeunes, il manquera beaucoup à la sélection, lui qui était un vrai guide dans le vestiaire. Le défenseur central aux quatre-vingt six sélections ne sera donc pas du voyage cet été pour le Mondial 2026. Il laisse l'image d'un capitaine intelligent et surtout très combatif.