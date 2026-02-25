Ile Maurice: Une maison prise pour cible par un groupe armé

Une violente scène d'intimidation s'est produite dans la soirée du 9 janvier à Grand-Gaube, où une famille affirme avoir été la cible d'un groupe d'individus armés de sabres, de bâtons et d'autres objets. Il y a eu des blessés et d'importants dégâts matériels.

Plusieurs personnes se seraient rassemblées devant une maison située dans un morcellement résidentiel de la région. Les individus auraient proféré des menaces et lancé des insultes en demandant aux occupants de sortir. La situation s'est rapidement envenimée lorsque certains membres du groupe ont commencé à frapper le portail métallique de la cour avec des objets.

La tension est montée d'un cran lorsque d'autres personnes ont rejoint le groupe. Des pierres, bouteilles vides, canettes de bière, poubelles en plastique et même des pétards auraient été lancés à l'intérieur de la cour. Durant l'incident, des membres de la famille présents ont été blessés par des projectiles.

Les assaillants s'en seraient également pris au système de surveillance de la maison. Trois caméras de vidéosurveillance ainsi que des câbles électriques ont été endommagés. Le portail principal de la propriété a aussi subi des dégâts, pour un montant total estimé à environ Rs 50 000. Les deux occupants ont déposé plainte pour menaces, rassemblement violent et dégradation de biens.

L'enquête a été confiée à la Criminal Investigation Division de Goodlands. Trois personnes ont été arrêtées puis interrogées par les enquêteurs le 23 février. Lors de leur interrogatoire, les suspects ont contesté tout ou partie des accusations portées contre eux. L'une d'elles a toutefois admis avoir tenu des propos injurieux lors de l'altercation.

Les victimes ont affirmé reconnaître les individus impliqués dans les événements. Les enquêteurs se sont également appuyés sur des images recueillies par les autorités, qui montrent que deux hommes ont directement endommagé le portail.

Après les procédures d'interrogatoire, les trois personnes ont été autorisées à partir. L'enquête se poursuit.