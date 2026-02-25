Ile Maurice: Les premiers représentants mauriciens décollent pour Mahé

La 40e édition du Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) de volley-ball approche à grands pas. Les premières équipes participantes sont arrivées à Mahé lundi. Coté mauricien, une première partie de la délégation prend l'avion cet après-midi.

Les gars du Port-Louis Fire Star s'envolent donc aujourd'hui de même qu'une partie des joueurs des deux équipes du Quatre-Bornes VBC. Une partie des joueurs et joueuses d'Oranges Club Sportif d'Amitiés de Rodrigues sera sur le même vol.

Il nous revient que si les filles du Quatre-Bornes VBC ont pu financer les billets d'avion, il leur manque toujours une somme de Rs 400,000 pour l'hébergement. Elles lancent donc un appel à la générosité d'éventuels sponsors.

Jean-Michel Dedans qui occupera la fonction de président du comité de contrôle se trouve dans l'archipel depuis lundi soir. «Nous entamerons l'enquête préliminaire mercredi et la compléteront jeudi matin. Jeudi après-midi, la réunion technique se tiendra au siège du comite olympique seychellois à Roche Caïman. Le tournoi débute vendredi 27 et se termine le samedi 7 mars. C'est un calendrier resserre et les matches se joueront sur un seul site, soit le Palais des Sports de Roche Caïman», confie notre interlocuteur.

Celui-ci précise qu'il y aura entre 12 et 14 équipes masculines et 10 ou 11 formations féminines, donc entre 22 et 25 au total. «Je dois dire que c'est une belle organisation de la part des Seychellois. Des danseuses ont accueilli les premières équipes lundi soir à l'aéroport. Elles ont bien amenage le Village des Jeux à Roche Caïman ou logeront la plupart des délégations. C'est là qu'avaient logé les délégations lors des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) en août de l'année dernière. Ce bloc résidentiel offre un confort certain et il y a aussi une cantine sur place. Un bon travail a été effectué en amont», se réjouit celui qui occupe le poste de 1er vice-président de la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB).

Seules les deux équipes du Tampon Gecko Volley (TGV) ne logeront pas au Village des Jeux. Les deux tenants du titre (masculin et féminin) ont opté pour un hôtel à Beau Vallon. «Les équipes du Tampon devront compter avec les embouteillages, un problème auquel leurs adversaires ne seront pas confrontés car ils seront à proximité du Palais des Sports», fait ressortir Jean-Michel Dedans.

Le président de la Zone 7, le Comorien Kevin Abdounourou, est attendu aux Seychelles, aujourd'hui.