Ile Maurice: Vagues d'empoisonnement d'animaux en quatre mois - Des activistes se décarcassent

L'inquiétude monte à Solitude, Triolet. Pour la troisième fois en quatre mois (novembre 2025, janvier 2026, février 2026), des chiens ont été victimes d'empoisonnement dans la localité. Selon des défenseurs des animaux, dix chiens et un chat sont morts récemment. Un autre animal est actuellement soigné par un vétérinaire.

Chamroo Reda, activiste engagé dans la protection animale, parle d'un phénomène «récurrent». Selon lui, ces drames auraient pu être évités si des mesures concrètes avaient été prises après les incidents précédents.

En novembre dernier déjà, quatre chiens avaient été retrouvés morts dans des circonstances similaires. Deux autres avaient survécu après plusieurs semaines de soins intensifs. Un témoin aurait vu un homme lancer des morceaux de viande aux chiens, après avoir menacé de le faire quelques jours plus tôt. Une trentaine de minutes après avoir consommé ces aliments, les animaux ont commencé à montrer des symptômes graves.

L'activiste raconte avoir dû chercher les chiens disparus tout en transportant les survivants chez le vétérinaire. Il affirme avoir conservé les carcasses jusqu'au lendemain pour qu'elles soient récupérées à des fins d'autopsie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quatre mois plus tard, Chamroo Reda déplore que la situation reste identique. Selon lui, lors du dernier incident, les activistes ont de nouveau dû tout gérer eux-mêmes : rechercher les animaux manquants et transporter le seul survivant chez le vétérinaire. Il dénonce également des informations inexactes publiées par l'organisme sur les réseaux sociaux, qui ne reflèteraient pas la réalité du terrain.

Enquête en cours

La Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) indique qu'une enquête est en cours, en collaboration avec la police, pour déterminer les causes exactes de ces empoisonnements. Le directeur, Tinagaren Govindasami, précise qu'aucun suspect n'a encore été formellement identifié. Des noms ont été communiqués au poste de police et des témoins entendus.

La MSAW souligne qu'aucun chiffre définitif n'est disponible concernant le nombre total d'animaux empoisonnés. Pour l'instant, les investigations portent sur trois cas initiaux, mais n'en excluent pas d'autres.