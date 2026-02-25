Ile Maurice: En mémoire de Kaya - Un appel pour une reconnaissance nationale le 12 mars

Un moment de recueillement empreint d'émotion s'est tenu hier matin au cimetière de Roche-Bois, à l'initiative de Bruneau Laurette. Si la fête dédiée à Kaya, de son vrai nom Joseph Réginald Topize, a eu lieu le 21 février, l'organisateur a expliqué avoir choisi le 24 février pour ce dépôt de gerbes, rappelant qu'il s'agit du jour de son inhumation, une date chargée de symboles dans la mémoire collective. À 10 h 30, en présence de Patrick Belcourt, de Nita Juddoo, présidente de En Avant Moris, ainsi que de Rebeka JeannetonMarthe, une gerbe a été déposée sur la tombe de l'icône du seggae, dans une atmosphère de respect et de sobriété.

Hommage à Berger Agathe également

La cérémonie a également rendu hommage à Berger Agathe, inhumé au cimetière de Roche-Bois et décédé le 22 février 1999. Les participants ont salué la mémoire de cet homme engagé, dont le nom reste associé aux événements marquants de la fin des années 1990. Ce double hommage a permis de rappeler une page importante de l'histoire et de souligner l'importance du devoir de mémoire.

Lors de sa déclaration à la presse, Patrick Belcourt a lancé un appel au Premier ministre, Navin Ramgoolam, ainsi qu'au Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, pour qu'un hommage officiel soit rendu à Kaya au niveau national. Il a notamment proposé que le 12 mars, jour de la fête de l'Indépendance, comprenne une séquence dédiée à l'artiste. Selon lui, Kaya a «énormément contribué à la culture mauricienne et au mauricianisme», laissant une empreinte indélébile sur la société, tant par sa musique que par son engagement.

Vingt-sept ans après ces événements de février 1999, la mémoire de Kaya et de Berger Agathe demeure vivante dans le coeur de nombreux Mauriciens, rappelant l'importance de préserver l'héritage culturel et historique du pays.