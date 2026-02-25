Ile Maurice: Une élève de 14 ans hospitalisée après des coups reçus en classe

25 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Un nouvel incident de violence scolaire secoue un collège privé à Plaine-des-Papayes. Une élève de 14 ans a été hospitalisée après avoir été violemment agressée par un camarade de classe, lundi, en pleine matinée.

Selon la plainte déposée par son père, âgé de 46 ans et domicilié à Morcellement St-André, celui-ci aurait reçu un appel téléphonique de l'établissement scolaire l'informant que sa fille, élève en Grade 9, venait d'être agressée par un autre élève identifié.

D'après les informations recueillies, l'adolescente aurait reçu plusieurs coups de poing au visage et à la tête. Elle saignait du nez et de la bouche au moment de sa prise en charge. Face à la gravité apparente de ses blessures, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital.

Admise au Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital, la jeune victime a reçu des soins avant d'être hospitalisée pour observation et suivi médical. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette agression. Les autorités devront notamment déterminer l'origine de l'altercation et établir les responsabilités.

