Ile Maurice: Un quadragénaire admis à l'hôpital après un passage à tabac

Une violente agression s'est produite durant le weekend dernier à Roche-Bois. Un homme de 45 ans a dû être hospitalisé après avoir été roué de coups par plusieurs individus venus le confronter à son domicile. La police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.

Selon les informations rapportées, les faits remontent à la soirée du samedi 21 février. L'homme se trouvait chez lui lorsqu'il a vu arriver trois hommes. Ces derniers lui auraient demandé de sortir de la maison pour discuter. La conversation aurait porté sur une affaire de drogue synthétique.

La situation a rapidement dégénéré. Les trois individus se seraient montrés menaçants avant de s'en prendre physiquement à lui. La victime affirme avoir reçu plusieurs coups de poing au visage, avant d'être violemment frappée à coups de pied sur différentes parties du corps. L'agression a duré plusieurs minutes.

Selon les éléments recueillis, les agresseurs soupçonnaient la victime d'être mêlée à la disparition d'une certaine quantité de drogue synthétique. Convaincus qu'il détenait des informations ou qu'il était impliqué, ils sont venus le confronter directement chez lui. Cette expédition punitive s'apparente à ce que certains enquêteurs décrivent comme une forme de «justice de rue».

Grièvement blessé au visage et souffrant de douleurs dans tout le corps, le quadragénaire s'est rendu le jour même à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, pour recevoir des soins. Les médecins ont décidé de l'admettre en observation. Lorsque les policiers sont allés à sa rencontre, il présentait encore des blessures visibles au visage.

Dans sa déposition, il a expliqué ne pas avoir de témoin direct de l'agression, les faits s'étant déroulés à l'arrière de son domicile, loin des regards.

L'affaire a été signalée à la division Metro North, et une enquête a été ouverte par la police de Roche-Bois afin d'identifier et de retrouver les trois suspects. Les enquêteurs tentent notamment de déterminer les circonstances de l'agression et le rôle précis de chacun des individus impliqués.