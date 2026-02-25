Ile Maurice: Un détenu intercepté avec de l'héroïne

Nouvelle affaire de drogue au sein du milieu carcéral. Un détenu de la prison centrale de Beau-Bassin a été intercepté le lundi 23 février après la découverte d'un colis suspect dissimulé dans ses parties intimes, à son retour d'une comparution judiciaire.

Les faits se sont déroulés vers 17 h 40 lorsque des officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit, accompagnés des Prison Officers, ont répondu à une requête émanant de l'administration pénitentiaire et se sont rendus à la salle de scanner corporel de l'établissement. Le détenu, identifié comme Geraldo Chelourgano Chavry, venait de regagner la prison après une comparution devant la cour de Pamplemousses.

Conformément aux procédures de sécurité en vigueur, il a été soumis à un contrôle par scanner corporel. L'examen a révélé la présence d'un corps étranger dans son anus.

À la suite de cette découverte, le colis suspect a été récupéré puis remis aux autorités policières. Après vérification, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un sachet en plastique transparent contenant de l'héroïne. Le poids total de la drogue saisie est estimé à environ deux grammes.

Une enquête a été ouverte sous une accusation provisoire de Drug Dealing - Possession of Heroin for the Purpose of Distribution with Aggravating Circumstances. Les enquêteurs cherchent désormais à établir l'origine de la drogue et à déterminer si le détenu agissait seul ou dans le cadre d'un réseau opérant à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison.