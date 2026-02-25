Ile Maurice: Mort d'Andy Selmour - Le «Board of Inquiry» se repasse le film et soulève de nouvelles questions

La commission d'enquête sur la mort d'Andy Selmour présidée par l'ancien juge Paul Lam Shang Leen a consacré cette deuxième journée à l'examen détaillé des images de vidéo-surveillance et à l'audition de plusieurs membres du personnel pénitentiaire de l'Eastern High Security Prison de Melrose. Les images projetées retracent minute par minute le 9 décembre 2025. À 14 h 18, Andy Selmour apparaît en discussion avec un codétenu dans la cour de la Kestrel Unit. Quelques instants plus tard survient l'agression.

Quatre détenus - identifiés comme G. J., U. B., G. F. et K. L. - encerclent Andy Selmour. G. J. est vu tenant un bâton et portant des coups. U. B. semble également muni d'un objet contondant. G. F. enlève les chaussures d'Andy Selmour. Sur les images, aucun gardien n'est visible au moment des violences.

Entre 14 h 30 et 14 h 32, Andy Selmour, visiblement blessé, est escorté vers le complexe médical par un officier, accompagné de trois détenus. Il reçoit des premiers soins à 14 h 33 : aucun traitement injectable ne lui est administré, seulement une pommade blanche. Il est ensuite reconduit à son unité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les images suivantes montrent une détérioration préoccupante. À 15 h 56, Andy Selmour est allongé sous un abri, aidé par d'autres détenus. À 16 h 09, quatre à cinq prisonniers le transportent, affaibli, vers le dortoir de Paille-en-Queue. Il vomit à plusieurs reprises et paraît extrêmement faible.

À 16 h 51, il est ramené au centre médical, torse nu, porté par d'autres détenus. Un Health Officer l'examine à 19 h 02. À 19 h 23, une tentative de réanimation est entreprise. Le SAMU intervient vers 20 heures, et le décès est constaté à 20 h 25.

Un responsable d'unité a déclaré avoir été informé que Selmour «était tombé». Il affirme avoir agi sur instruction pour son transfert, évoquant des impératifs de sécurité. Son subalterne a mentionné le manque d'effectifs - 93 détenus pour trois officiers - et un climat de peur en détention.

Les audiences reprennent aujourd'hui avec l'audition d'autres témoins.