Sénégal: Le Premier ministre Ousmane Sonko propose d'installer un commissariat à l'intérieur de l'Ucad

25 Février 2026
Radio France Internationale
Par Juliette Dubois

Ce mardi, le gouvernement sénégalais et le Premier ministre Ousmane Sonko étaient face à l'Assemblée nationale pour une séance de questions/réponses sur l'actualité. Parmi les sujets brûlants, les supporters sénégalais condamnés au Maroc, une loi pour criminaliser l'homosexualité, mais aussi la crise universitaire. Un étudiant a perdu la vie après l'intervention des forces de l'ordre sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop, en marge d'un conflit autour des bourses le 9 février.

Ousmane Sonko ne regrette pas l'intervention des forces de sécurité sur le campus social de l'Ucad. « Je le referai si c'était à refaire », affirme-t-il. Selon lui, des étudiants avaient prévu de saboter la bibliothèque et les restaurants universitaires. Il reconnait cependant des manquements des unités d'intervention.

Interpellé par les députés sur les mesures qu'il allait prendre pour sécuriser l'université, il a apporté des éléments de réponse.

« Nous allons renforcer la sécurité à l'université. J'ai donné des instructions au ministre de l'Intérieur pour mener une étude et me faire un rapport sur la possibilité d'avoir un commissariat dans l'enceinte du campus social, parce que c'est un quartier comme tous les autres quartiers. Nous envisageons aussi d'autres mesures pour délocaliser l'université ou une partie parce que 25 000 étudiants réunis dans cette enceinte, c'est trop ! », a estimé le Premier ministre.

Seuls certains amphithéâtres pourraient être délocalisés. Mais l'installation d'un commissariat interroge les étudiants. « À chaque fois que les policiers entrent au niveau du campus Social Media, il y a des saccages. Donc, on peut se demander si la cohabitation est vraiment possible. Il y a beaucoup de chantiers au niveau des universités qui n'arrivent toujours pas à terme. Avant même de parler de ce commissariat, je pense qu'il fallait aussi terminer ces constructions », estime Cheikh Ngom, de la Fédération nationale des étudiants.

Le ministre de l'Enseignement supérieur Daouda Ngom annonce également que des détecteurs de fumée seront installés dans les résidences universitaires ainsi que des bouches d'incendie et des caméras de surveillance. Le campus rouvre partiellement ses portes ce jeudi.

