Madagascar: Passage de Gezani à Toamasina - La ville croule sous une avalanche de déchets

La ville portuaire de Toamasina, première capitale économique de Madagascar, est à genoux aujourd'hui, après le passage de la catastrophe naturelle Gezani, le 9 février dernier.

Les cent trente-huit (138) fokontany qui composent la commune urbaine de Toamasina sont ensevelis sous des tonnes de débris, de détritus ainsi que d'ordures depuis quinze jours.

Les différents responsables font face à de grandes difficultés à ramasser et nettoyer les rues, ruelles ainsi que les grands axes, devant les marchés principaux et dans tous les recoins de la ville et des fokontany. Du jamais vécu !

Face à cette situation, la société Ambatovy a lancé un vaste programme d'assainissement à Toamasina I, Toamasina II et Amboditandroho, en partenariat avec ces municipalités ainsi que le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), depuis le 17 février dernier.

Cette opération mobilise ainsi une grande main-d'oeuvre locale de sept cent cinquante personnes, déployées dans dix zones prioritaires touchées par les débris laissés par le cyclone Gezani, et ce pendant dix jours consécutifs.

« Cette initiative est réalisée afin d'accélérer la remise en état des espaces publics, de réduire les risques sanitaires liés aux débris et aux eaux stagnantes, et surtout de favoriser un retour rapide à la normale permettant aux élèves de retrouver le chemin de l'école et aux travailleurs de poursuivre leurs activités dans des conditions sûres et dignes. Grâce à cette initiative, en plus de cette action de nettoyage, Ambatovy a ainsi créé sept cent cinquante emplois pour les habitants de la région afin de les aider à se reconstruire après le cyclone. Il est urgent que les habitants reprennent leurs activités quotidiennes et préviennent les maladies liées à la pollution. C'est pourquoi cette initiative majeure est mise en oeuvre. De plus, elle vise également à soutenir les jeunes travaillant dans les zones d'activité de l'entreprise. En tant qu'entreprise responsable, Ambatovy s'engage directement dans la reconstruction des villages, même si elle fait partie de ceux qui portent les cicatrices du cyclone », a déclaré un responsable de la société Ambatovy.

Les habitants de Toamasina n'ont jamais vécu un cyclone aussi pire et dévastateur dans les annales des cyclones ayant frappé cette ville depuis un demi-siècle. Les conséquences du cataclysme naturel sont immenses.

Lors de la première semaine post-Gezani, des embouteillages monstres ont été observés dans toute la ville, depuis Ankirihiry, Tanambao 5, devant la grande surface Score Bazar kely, Tanamakoa, Tanambao 2, Ambolomadinika et partout face aux amoncellements d'ordures sur la voie publique.

Jour et nuit

« Des milliers de cyclo-pousses ainsi que de tuc-tuc et de piétons ont envahi les rues avec les véhicules toute la journée, face à ces obstacles. Les trottoirs et la chaussée ont été inondés par les déchets. On n'a jamais vécu une telle situation. Des embouteillages ont été constatés partout dans les rues de quartier, surtout quelques jours après le passage du cyclone », a témoigné une mère de famille.

Le député de Madagascar élu dans le district de Toamasina 1, Roland Ratsiraka, participe à l'action de nettoyage avec les partenaires et utilise trois gros engins et cinq camions de 20 tonnes pour l'enlèvement de ces ordures depuis le début de l'opération de nettoyage de la ville.

« Les déchets s'accumulent à Toamasina. Même si l'État et les entreprises collaborent, le problème ne sera pas résolu rapidement. Nous appelons la population à la compréhension et à la collaboration. L'enlèvement se déroule jour et nuit sans interruption. Je n'ai jamais vu autant d'ordures et de déchets depuis l'histoire des cyclones à Toamasina. Les axes principaux de la ville croulent sous des tonnes d'ordures. Nous ne pouvons pas avancer pour le moment quand ce sera achevé, car il y en a énormément, mais tout le monde collabore pour cette opération », a expliqué le député Roland Ratsiraka.

Plusieurs villages de Toamasina 1 et 2, d'Amboditandroho et de nombreuses zones ont déjà été nettoyés durant ces dix jours de nettoyage. En particulier, les axes très fréquentés à Androranga, à partir d'Ankirihiry jusqu'à Tanambao 5, longeant la gare routière nationale et régionale vers l'axe boulevard Joffre, à partir de la maison de la retraite et passant devant l'ancien stade municipal jusqu'à Bazar Be et dans le centre commercial vers l'hôtel Joffre et la route menant vers le port.

« Le travail se poursuit jusqu'à ce que la ville soit propre. La commune et la société Ambatovy participent à cette action d'assainissement », a, pour sa part, communiqué la commune.

Lundi, les cent trente-huit fokontany de Toamasina 1 ont chacun engagé une cinquantaine de personnes pour participer à la vaste opération qui nécessite de nombreuses mains-d'oeuvre afin d'accélérer les travaux.

Des fokonolona ont décidé, de leur côté, de brûler les ordures chez eux, dans la cour, à Salazamay Sud. Les fumées ont provoqué la colère des voisins, pris entre deux feux, et la situation a provoqué des discordes entre eux.