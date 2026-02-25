Madagascar: Ampitatafika - Une femme meurt dévorée par des bêtes

Le corps d'une femme de 51 ans a été découvert mutilé et en partie dévoré par des animaux à Ambohitsaratelo, commune d'Ampitatafika.

Un corps en partie dévoré par des animaux a été découvert hier matin devant un portail à Ambohitsaratelo, dans le fokontany Avaratetezana, commune d'Ampitatafika. L'alerte a été donnée vers 5 h 40 par des habitants du quartier. Les gendarmes du poste fixe d'Ampitatafika, accompagnés d'un médecin du CSB II Faliarivo, se sont immédiatement rendus sur place pour procéder aux constatations.

La victime, une femme de 51 ans, gisait face contre terre. Son bras gauche et certains organes internes, dont le coeur, avaient disparu.

Son visage portait des traces de morsures, laissant apparaître des parties de chair arrachées.

À proximité, les enquêteurs ont retrouvé ses effets personnels dans un sac noir, son portefeuille, ainsi que les ossements de sa main gauche jusqu'à l'épaule, dispersés à une dizaine de mètres. Des traces inhabituelles ont été relevées sur le sol. Aucun signe d'arme blanche n'a été constaté, les blessures étant attribuées à des morsures d'animaux. Le médecin a estimé que le décès remontait à environ cinq heures avant la découverte.

Un témoin raconte

La victime a pu être identifiée grâce à sa carte nationale d'identité récupérée ur les lieux. Il s'agit de T. R. N. H., née le 28 septembre 1975 à Mandronarivo, Beroroha, domiciliée à Antehiroka Ambohibao. Aucun habitant d'Ambohitsaratelo n'a affirmé la connaître.

Un témoin raconte avoir entendu, vers 23 heures, un groupe de chiens aboyer et grogner devant son domicile.

Réveillé à ce moment-là, il avait allumé la lumière de sa chambre et attendu quelques minutes, sans oser sortir. Il s'était ensuite recouché. Ce n'est qu'au matin, en ouvrant son portail pour aller faire ses courses, qu'il a découvert avec effroi le corps sans vie face à lui. Il a immédiatement alerté les riverains, qui ont prévenu les autorités.

Informés des faits, les gendarmes sont arrivés peu de temps après. Après les constatations, le corps a été transporté à la morgue de l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona à Ampefiloha, sous la responsabilité de la commune d'Ampitatafika. La gendarmerie locale poursuit les investigations afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.