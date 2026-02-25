Madagascar: Scolarité - La régularisation des actes de naissance en hausse

L'affluence demeure importante dans les arrondissements de la capitale, où les demandes d'actes de naissance se multiplient. Les files d'attente s'allongent et de nombreux parents déplorent les difficultés pour obtenir ce document, pourtant exigé pour l'inscription biométrique dans les établissements scolaires.

« En vue de l'inscription biométrique des élèves, on nous a demandé de ramener une copie de notre acte de naissance dans les plus brefs délais», témoigne Maholy Jessica, élève en classe de terminale au Lycée Andoharanofotsy. Des parents soulignent que cette situation complique les démarches, en particulier pour les familles habitant loin des centres administratifs ou disposant de peu de temps pour effectuer les formalités.

« Un recensement national des élèves est en vue de l'attribution d'un Numéro Unique d'Identification (NUI). Cette opération vise à renforcer la fiabilité des données scolaires, à améliorer le suivi du parcours éducatif des élèves tout en assurant l'interopérabilité avec les systèmes nationaux de gestion de l'identité et de l'état civil. À cet effet, la présentation d'un acte de naissance constitue une pièce justificative indispensable à l'identification correcte des élèves concernés », indique une source proche du dossier.

Selon des sources proches d'un établissement scolaire public, les exigences documentaires ont toutefois été assouplies : une copie, même incomplète ou expirée, peut suffire pour l'inscription biométrique. Cette mesure vise à simplifier les procédures et à éviter que des élèves ne se retrouvent bloqués par des formalités administratives.

