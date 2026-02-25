Madagascar: COSAFA Women's championship - Emile Randriamirado - « Nous jouons simple mais efficace »

Un match nul suffira. Le coach Emile Randriamirado et ses protégées ambitionnent d'atteindre la phase finale, c'est-à-dire les demi-finales du championnat de football féminin du Cosafa. Les filles ont défait 1 à 0, à leur premier match dans le groupe C, les Brave Warriors de la Namibie, lundi au stade Seshego, dans la ville de Polokwane, en Afrique du Sud. « Nous avons joué simple mais efficace », a souligné l'entraîneur Emile Randriamirado après le premier match et avant celui décisif contre le Mozambique.

Dans une poule de trois, Madagascar occupe la première place provisoire avec 3 points (+1) et a encore un match à disputer. Créditée également de 3 points (+1), la Namibie se trouve en seconde position après la défaite contre la Grande Île et la victoire d'entrée face au Mozambique (2-0). Certes, les Barea se rapprochent de la phase finale, mais ne sont pas encore à l'abri. Elles devraient assurer la victoire ou au moins faire un match nul contre les Mambas mozambicaines ce mercredi, pour valider le ticket pour les demi-finales.

Les filles avaient marqué l'unique but de leur victoire dans les 30 premières minutes de la rencontre face aux Namibiennes. Elles avaient par la suite subi la pression de l'équipe adverse presque durant toute la deuxième période. Elles ont tout de même eu quelques occasions nettes. Les Barea avaient même pu maîtriser le match malgré les imprécisions et les nombreuses pertes de balle.