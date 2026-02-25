Madagascar: Crime - La lutte contre l'exploitation sexuelle optimisée

25 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Face à la recrudescence des cas d'abus sexuels et de mariages d'enfants à Madagascar, la nécessité d'une action ferme et durable en faveur de la protection des mineurs s'impose avec acuité.

C'est dans ce contexte que la Professeure Ravaka Andrianaivotseheno, Médiateur de la République, a rencontré la représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) à Madagascar, Christine Jaulmes, la semaine dernière. Les échanges ont porté sur les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir plus efficacement les violences, qu'elles soient morales ou physiques, et pour renforcer l'accompagnement sanitaire et social des enfants victimes.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont défini des pistes stratégiques visant à consolider les mécanismes de prévention et à améliorer la coordination des interventions. L'accent a notamment été mis sur la nécessité de rapprocher les services de protection et d'assistance des populations, à travers un renforcement des dispositifs au niveau local dans l'ensemble des régions.

L'objectif affiché est de garantir aux enfants un accès effectif à la protection et à une prise en charge équitable, tout en obtenant des résultats concrets et durables dans la défense de leurs droits à Madagascar.

