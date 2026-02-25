Madagascar: Spectacle - L'IFM projette Tosca en live du Metropolitan Opera

25 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Organisée par Madagascar Mozarteum, la projection en live HF de Tosca du Metropolitan Opera aura lieu ce samedi 28 février à l'IFM, offrant une expérience lyrique exceptionnelle.

L'émotion du grand opéra s'invite à Antananarivo. Ce samedi 28 février, l'Institut Français de Madagascar (IFM) accueillera la projection en direct HF de Tosca, captée au prestigieux Metropolitan Opera de New York. L'événement est organisé par Madagascar Mozarteum, engagé dans la promotion de la musique classique et lyrique à Madagascar.

Composée par Giacomo Puccini, cette oeuvre majeure du répertoire lyrique conjugue mise en scène spectaculaire, voix puissantes et intensité dramatique.

Opportunité

Grâce à la retransmission sur grand écran, le public vivra chaque aria, chaque tension et chaque émotion comme s'il se trouvait au coeur de la célèbre scène new-yorkaise.

L'histoire met en lumière une cantatrice passionnée confrontée à la brutalité du chef de la police, qui torture puis fait exécuter son amant. Dans un acte désespéré, elle tue son bourreau avant de se suicider en découvrant qu'elle a été trahie. Amour, jalousie, violence et sacrifice composent cette fresque poignante où la passion mène à l'irréparable.

Cette projection en direct constitue une opportunité unique de vivre un grand moment d'opéra international sans quitter Antananarivo. Une immersion artistique intense à ne pas manquer pour les amateurs de musique et de spectacle vivant.

