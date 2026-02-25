Madagascar: Musique - Barivola célèbre 35 ans de création évangélique

25 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Une grande célébration spirituelle et musicale marquera, le 28 février, les 35 ans de carrière du compositeur Barivola à Ampandrana.

Le samedi 28 février, à partir de 14h30, le quatrième étage du FPVM Taninanandrano à Ampandrana accueillera une messe suivie d'un grand concert organisé par la Chorale Foibe FPVM (CFF). Cet événement mettra à l'honneur les oeuvres du compositeur Barivola, dans une atmosphère de prière et de louange.

Cette célébration revêt une signification particulière puisqu'elle marque les 35 années de parcours musical de Bruno Randrianaivo, plus connu sous le nom de Barivola. C'est en 1989 qu'il débute dans la composition de chants. Depuis, il s'est entièrement consacré à la création de chants évangéliques, inscrivant son oeuvre dans une démarche spirituelle constante.

Parmi ses oeuvres les plus connues figure notamment le chant Molia Ray ô, Mamelà ny heloko, devenu familier pour de nombreux croyants. Ce titre, comme d'autres compositions de Barivola, illustre son engagement à transmettre un message de foi, de repentance et d'espérance à travers la musique.

La rencontre du 28 février s'annonce ainsi comme un moment fort, à la fois commémoratif et spirituel, réunissant prière, reconnaissance et célébration autour d'un parcours artistique dédié au service de l'Évangile.

