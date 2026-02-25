Madagascar: Parti - Le TIM fait le plein au gymnase de Toliara

Démonstration de force. Les membres du parti politique « Tiako i Madagasikara » (TIM) pour toute la province de Toliara se sont réunis pour un grand congrès au gymnase de Toliara samedi dernier. Des membres et des fidèles du parti de l'ex-président de la République, Marc Ravalomanana, en provenance des régions Menabe, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana, se sont retrouvés pour la nouvelle année et pour discuter des orientations politiques du parti.

Le grand congrès a vu la présence du président fondateur, Marc Ravalomanana, du secrétaire général du parti, Rina Andriamasinoro, d'anciens parlementaires élus au nom du parti, des membres fidèles de Ranohira, de Fianarantsoa et d'Antananarivo. L'ex-colonel Rabe Jules, qui a été le dernier membre des Forces de l'ordre à avoir demandé à Marc Ravalomanana de quitter le pouvoir en 2009, a été le principal leader de l'accueil et de l'organisation du congrès à Toliara, aux côtés de la vice-présidente régionale, Elisoa Rasoanirina.

D'anciens députés TIM, dans leur prise de parole, ont sensibilisé l'audience, qui a rempli le gymnase à ras bord samedi, à « bouger »pour le pays. « Madagascar a avancé sur tous les plans au temps du TIM. Nous devons retrouver cette situation en prenant notre responsabilité », a lancé un ancien député élu dans la région Menabe. Arphine Rahelisoa, une autre membre du parti, a encouragé les femmes à entrer dans la politique, laquelle est à comprendre dans le bon sens du terme. « Les femmes constituent le socle du développement, nous devons nous montrer maintenant », a-t-elle lancé. Marc Ravalomanana a remercié ses partisans venus de loin, en particulier ceux de Toliara. Questionné sur sa possible candidature aux prochaines élections présidentielles, il a répondu qu'il est encore trop tôt pour se prononcer.