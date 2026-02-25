Madagascar: Soavinandriana - Deux voleurs de restes mortels pris en flagrant délit

25 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Interpellés sur le fait, deux hommes de 28 et 26 ans ont été surpris en train de dérober des ossements humains dans une sépulture à Fandrenarivo, dans le fokontany Sahapetraka, commune et district de Soavinandriana, Itasy, hier matin.

Vers 5 h 30, des membres du fokonolona ont alerté par téléphone le commissariat de la sécurité publique de la ville après avoir remarqué la présence suspecte des deux jeunes hommes autour du tombeau.

Les Forces de l'ordre se sont rendues immédiatement sur place et ont procédé à leur interpellation. Ils ont ensuite été conduits au poste pour les besoins de l'enquête.

Ce nouveau cas s'ajoute à une série de vols de restes mortels qui frappe la région Itasy. Presque toutes les communes ont déjà été touchées par ce phénomène inquiétant. La recrudescence est particulièrement marquée ces derniers jours, avec plusieurs dizaines de dépouilles emportées.

Les habitants, choqués par cet acte, espèrent que cette arrestation contribuera à freiner la vague de vols macabres, à identifier le réseau derrière ce trafic de « saphir blanc » et à restaurer le respect dû aux sépultures.

