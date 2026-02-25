Madagascar: Nosy-Be - Wendy Cathalina et Lous-fah sur la même estrade

À l'initiative des amoureux de la scène locale, Wendy Cathalina et Lous-fah donnent rendez-vous au public de Nosy-Be pour deux soirées musicales exceptionnelles les 28 février et 1er mars prochains.

Le premier concert se tiendra au Djembé Ambatoloaka, le 28 février, avant une seconde scène le 1er mars à La Formule. Deux lieux emblématiques de l'île aux parfums qui promettent une ambiance chaleureuse et festive.

Artiste en pleine ouverture musicale, Wendy Cathalina marque un tournant dans son parcours artistique. Connue pour sa sensibilité et sa présence scénique affirmée, elle s'ouvre désormais à la variété et à la musique urbaine malgache.

Une évolution artistique qui traduit sa volonté d'explorer de nouveaux horizons sonores et de toucher un public plus large, tout en conservant son identité musicale. Son passage à Nosy-Be s'annonce ainsi comme un moment fort, mêlant rythmes entraînants, mélodies actuelles et cette touche personnelle qui fait sa signature.

À ses côtés, Lous-fah, rappeur engagé et figure montante de la scène urbaine, viendra poser ses textes incisifs et son flow maîtrisé. Son univers, ancré dans les réalités sociales et les aspirations de la jeunesse, apportera une dimension percutante aux deux soirées.

L'alchimie entre la variété urbaine de Wendy Cathalina et le rap de Lous-fah promet un spectacle riche en contrastes, mais uni par une même énergie : celle de la nouvelle génération artistique malgache.

Deux dates à ne pas manquer. Ces deux concerts s'annoncent comme des rendez-vous incontournables pour les amateurs de musique live à Nosy-Be. Entre ambiance tropicale, rythmes urbains et performances scéniques, le public est invité à venir nombreux soutenir ces artistes et célébrer la créativité malgache. Ainsi, la scène vibrera au son de la variété et du rap, dans une atmosphère qui promet d'être mémorable.