Madagascar: Marianno Toavinjanahary - Première exposition lancée au Louvre

25 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Annoncé il y a plusieurs semaines déjà, « Quand l'amour est surréaliste » de Marianno Toavinjanahary est enfin exposé à l'Hôtel & Spa Le Louvre Antaninarenina.

Inaugurée le 21 février, cette exposition révèle la maturité artistique d'un jeune créateur de 23 ans, déjà remarqué grâce à sa participation à des concours engagés. À travers une cinquantaine de toiles, l'artiste explore l'amour sous des angles multiples : passion, contradictions, psychologie et rêves.

Son approche surréaliste transforme les émotions en images poétiques, où l'on perçoit une volonté de réinventer les codes traditionnels. Le cadre raffiné du Louvre Antaninarenina sublime cette immersion, offrant aux visiteurs une expérience esthétique et sensible.

Une immersion dans cette exposition permet à chacun de découvrir un univers où l'amour devient matière à réflexion et à contemplation. Marianno Toavinjanahary s'impose ainsi comme une figure montante de l'art contemporain malgache, capable de toucher le public par la profondeur et l'originalité de son regard. La cinquantaine de toiles y sera visible jusqu'au 7 mars 2026. À découvrir.

