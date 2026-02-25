Sénégal: Assemblée nationale - Sonko va porter un projet de loi sur l'homosexualité

25 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé qu'il va porter un projet de loi sur l'homosexualité, mardi, à l'occasion de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur les questions d'actualité.

Il a dit avoir saisi le président de l'Assemblée nationale dans ce sens. "C'est le premier projet de loi que je porte moi-même", a-t-il déclaré. Le Premier ministre répondait à une interpellation du député de l'opposition Abdou Mbow, lui rappelant la promesse de Pastef de criminaliser l'homosexualité. Lors de son intervention devant les députés, le Premier Ousmane Sonko s'est également insurgé contre la divulgation du secret médical des personnes poursuivies dans l'affaire d'homosexualité et de transmission du VIH.

