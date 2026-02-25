Madagascar: Talata Volonondry - 1 000 jeunes plants mis en terre

L'Ordre national des sages-femmes de Madagascar (ONSFM) a organisé une opération de reboisement dans le fokontany d'Ambohibemasoandro, commune de Talata Volonondry.

Pas moins de 1 000 jeunes plants ont été mis en terre à cette occasion, mobilisant près de 300 sage-femmes venues des centres de santé et services sanitaires de la région. La présidente de l'Ordre, Tiana Malala José Oliva Rasoanaivo, a souligné que cette initiative illustre l'engagement des sages-femmes dans la préservation de l'environnement, au bénéfice de la santé publique. « Nous ne nous consacrons pas uniquement à la santé des mères et des enfants, mais aussi à celle de notre environnement », a-t-elle déclaré.

Cette journée a également servi de cadre à une campagne de sensibilisation invitant les sage-femmes en exercice à s'inscrire officiellement au sein de l'Ordre, afin de garantir leur conformité réglementaire. La présidente a par ailleurs exhorté les employeurs à exiger la carte professionnelle de leurs praticiennes, un moyen de lutter contre les usurpations dans ce métier essentiel.