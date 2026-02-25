Madagascar: Talata Volonondry - 1 000 jeunes plants mis en terre

25 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

L'Ordre national des sages-femmes de Madagascar (ONSFM) a organisé une opération de reboisement dans le fokontany d'Ambohibemasoandro, commune de Talata Volonondry.

Pas moins de 1 000 jeunes plants ont été mis en terre à cette occasion, mobilisant près de 300 sage-femmes venues des centres de santé et services sanitaires de la région. La présidente de l'Ordre, Tiana Malala José Oliva Rasoanaivo, a souligné que cette initiative illustre l'engagement des sages-femmes dans la préservation de l'environnement, au bénéfice de la santé publique. « Nous ne nous consacrons pas uniquement à la santé des mères et des enfants, mais aussi à celle de notre environnement », a-t-elle déclaré.

Cette journée a également servi de cadre à une campagne de sensibilisation invitant les sage-femmes en exercice à s'inscrire officiellement au sein de l'Ordre, afin de garantir leur conformité réglementaire. La présidente a par ailleurs exhorté les employeurs à exiger la carte professionnelle de leurs praticiennes, un moyen de lutter contre les usurpations dans ce métier essentiel.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.