Cote d'Ivoire: Éducation solidaire - À 16 ans, Julia Anna Vo s'engage pour transformer l'avenir des enfants défavorisés d'Abidjan

À seulement 16 ans, Julia Anna Vo incarne une jeunesse ivoirienne engagée, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Élève à l'International Community School of Abidjan (ISCA), la jeune lycéenne a décidé, depuis 2025, de mettre son savoir et son énergie au service de l'éducation en Côte d'Ivoire.

Née et élevée en Côte d'Ivoire, Julia a grandi en observant les difficultés quotidiennes auxquelles font face de nombreux enfants issus de milieux défavorisés. Pour certains d'entre eux, fréquenter l'école demeure un privilège rare. Une réalité qui a profondément marqué l'adolescente et nourri en elle un désir d'agir concrètement.

Son engagement prend forme auprès d'un groupe d'enfants âgés de 13 et 14 ans, pris en charge par les Soeurs Missionnaires de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à Koumassi-Aklomiabla. Ces jeunes, malgré des conditions de vie précaires, partageaient une ambition commune : apprendre l'anglais afin d'élargir leurs perspectives d'avenir.

Forte des compétences linguistiques acquises dès son plus jeune âge, Julia élabore elle-même des plans de cours adaptés, achète cahiers et stylos sur ses propres moyens et commence à enseigner, des bases élémentaires aux notions plus avancées. Chaque progrès réalisé par ses élèves, aussi modeste soit-il, renforce sa détermination. Pour elle, transmettre devient une mission.

Au fil de son engagement, elle constate que les enfants apprennent l'informatique sur des ordinateurs vétustes, maintes fois réparés. Sans hésiter, Julia consacre l'intégralité de sa prime de Noël à l'achat de cinq nouveaux ordinateurs pour le centre. Un geste fort qui transforme le quotidien des apprenants. « Le véritable bonheur ne réside pas dans le fait de recevoir, mais dans celui de donner », confie-t-elle, émue par la joie des enfants découvrant ces nouveaux outils.

La sœur Alicia Giraldo Suárez n'a pas caché sa fierté : « Excellent travail, plein de qualité et de sacrifice. Son engagement est remarquable envers les plus pauvres et les nécessiteux. Elle n'a pas seulement enseigné l'anglais, elle a partagé le petit-déjeuner avec les enfants. » Un témoignage qui souligne l'impact humain de l'initiative.

Malgré les exigences de sa dernière année de lycée, Julia poursuit ses cours avec constance, déterminée à maintenir ce programme jusqu'à son départ pour l'université. Pour elle, partir signifie apprendre davantage pour mieux revenir servir la terre qui l'a vue grandir. À travers son action, Julia Anna Vo rappelle que l'innovation citoyenne n'a pas d'âge. Elle démontre qu'avec conviction, générosité et persévérance, une seule personne peut déjà commencer à changer des vies.