Cote d'Ivoire: Ramadan - Beugré Mambé offre des vivres et 5,5 millions de Fcfa au Cosim

Le Premier ministre a procédé, en ce 7e jour du Ramadan, à la remise d'un don au Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire (Cosim). C'était le mardi 24 février, au siège dudit conseil sis à Bingerville.

Une forte délégation constituée des conseillers spéciaux et techniques, conduite par Yapo Yapi, chef de cabinet de la Primature, a représenté le donateur. Ce geste s'inscrit dans la continuité des relations humaines, spirituelles et fraternelles tissées, au fils des années, entre Robert Beugré Mambé et la communauté musulmane. Le don est composé de 242 sacs de riz de 25 kg, soit 6 tonnes ; 1,4 tonne de boîtes de lait non concentré; 120 cartons de 25 paquets de sucre, soit 3 tonnes. La somme de 5,5 millions de Fcfa a également été offerte au Cosim.

« Il nous a chargé de vous dire combien il est sensible à votre engagement constant pour la paix, la cohésion sociale et la concorde dans notre pays. Les relations entre le Premier ministre et le Cheickhoul Ousmane Diakité sont celles d'une Côte d'Ivoire unie, rassemblée, apaisée et solidaire pour la stabilité de la nation.

Ces vivres et non-vivres que nous vous remettons sont destinés à soutenir les fidèles musulmans les plus démunis, afin que chacun puisse vivre le Ramadan dans la dignité. Au-delà de la valeur matérielle, ce geste montre la proximité du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara et du chef du gouvernement, et leur attachement au guide spirituel », a affirmé le chef de cabinet de la Primature aux guides religieux. Au nom du Cosim, le Cheickhoul Ousmane Diakité a salué la proximité du chef du gouvernement et l'a assuré de ses prières. Le Cosim a aussi reçu des vivres et non-vivres de l'Assemblée nationale et du district autonome d'Abidjan.