Cote d'Ivoire: Dernier hommage à Mme Catherine Tchagba - L'adieu émouvant à une épouse, une mère et une femme de foi

La Côte d'Ivoire s'apprête à accompagner vers sa dernière demeure Mme Catherine Tchagba, épouse du ministre conseiller à la Présidence de la République, Laurent Tchagba.

Décédée le mardi 10 février 2026 à Paris, elle sera inhumée le samedi 14 mars 2026 au cimetière de Williamsville, selon le programme arrêté par la famille.

Cette disparition endeuille non seulement son époux et ses proches, mais également de nombreuses personnalités et anonymes qui ont connu et apprécié la défunte pour sa discrétion, sa foi et son sens profond de la famille. Après quarante-quatre années de vie commune, le ministre conseiller perd une compagne fidèle, avec qui il avait uni sa destinée le 17 avril 1982. Ensemble, ils ont traversé les décennies, partageant les épreuves et les bonheurs, bâtissant un foyer solide fondé sur l'amour, la confiance et la foi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les hommages débuteront dès le dimanche 1er mars 2026 au domicile familial des Deux-Plateaux Vallon, derrière la pharmacie Sainte-Cécile, où les condoléances seront reçues jusqu'au mardi 3 mars. Elles se poursuivront les mercredi 4 et jeudi 5 mars à la résidence familiale de Marcory, non loin de la clinique Farah. Du vendredi 6 au dimanche 8 mars, parents, amis et connaissances se retrouveront à la place publique du village d'Abidjan-Agban, dans la commune d'Attécoubé, pour exprimer leur compassion et leur soutien à la famille.

Le recueillement spirituel occupera également une place centrale dans ces obsèques. Le mardi 10 mars, une veillée de prière se tiendra à l'église méthodiste d'Abidjan-Agban. Elle sera suivie, le mercredi 11 mars, d'une autre veillée à l'église catholique Sainte-Cécile des Cocody-Deux-Plateaux. Enfin, le jeudi 12 mars, une veillée animée par la chorale de l'église harriste du village de Bidjanté rassemblera les fidèles au domicile familial d'Abidjan-Agban.

La cérémonie d'inhumation du samedi 14 mars débutera par la levée de corps à l'IVOSEP d'Abidjan-Treichville. Une messe de requiem sera ensuite célébrée à la place publique du village d'Abidjan-Agban, dans une atmosphère de solennité et de ferveur, avant l'inhumation au cimetière de Williamsville. Une messe de suffrage sera dite le dimanche 15 mars 2026 à la paroisse Saint-Thomas d'Abidjan-Agban, prolongeant ainsi l'élan de prière et de communion.

À travers ces cérémonies, c'est la mémoire d'une femme dévouée, d'une mère attentive et d'une croyante engagée qui sera honorée. Si Mme Catherine Tchagba s'en est allée dans la discrétion qui a marqué sa vie, son souvenir, lui, demeurera vivant dans les cœurs de tous ceux qu'elle a aimés et accompagnés.