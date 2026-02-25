Cote d'Ivoire: Tonkpi/Première session 2026 - Les orientations du conseil régional

La salle de réunion du Conseil régional du Tonkpi a servi de cadre, le 20 février 2026, à la première session ordinaire de 2026. Sous la présidence de Dr Albert Mabri Toikeusse, le président, les conseillers régionaux ont planché sur les grandes orientations administratives et financières de la région.

La présentation du Comité régional de développement du Tonkpi (Crd), présidé par le Prof. Gonnety Jean, a retenu l'attention de tous. « Le Crd est un cadre permanent de concertation entre élus, administrations et forces vives. C'est un laboratoire d'idées capable de générer des projets structurants », a-t-il indiqué.

Fort de 120 membres, cet organe consultatif entend apporter son expertise au Conseil régional. Autre innovation majeure, la création du centre d'entrepreneuriat et d'innovation du Tonkpi. Présenté comme un incubateur régional, il disposera de plusieurs pôles dans les 33 sous-préfectures. Sa mission est d'accompagner les jeunes, les femmes et les retraités porteurs de projets dans le financement. Notamment via le Fonds de garantie et le Festival Tonkpi Nihidaley.

L'unité de transformation du riz de Danané, avec plus de 100 emplois directs et le programme Pejedec 3, avec 3 452 bénéficiaires dans 85 villages, illustrent la portée sociale des actions du Conseil régional. La question du Fonds de garantie a suscité des préoccupations. Les prêts accordés s'élèvent à 433 millions de Fcfa. Cependant, seulement 154 millions de Fcfa ont été remboursés. Biankouma affiche un taux de remboursement de 67,11 % contre 22,79 % pour Zouan-Hounien.

Face à cette situation, Dr Albert Mabri Toikeusse a indiqué : « Les bénéficiaires doivent rembourser leurs emprunts, afin de permettre à d'autres jeunes et femmes d'en profiter ». Il a reconduit l'ensemble de son bureau. Un don, composé de vivres, a été fait aux musulmans et aux chrétiens, en cette période de pénitence.