Cote d'Ivoire: Jeûne à Bouaké - 80 tonnes de vivres remis aux musulmans et aux chrétiens

24 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Charles Kazoni

Amadou Koné, maire de Bouaké, a remis, le 22 février 2026, sur l'esplanade de l'Hôtel de ville, 80 tonnes de vivres aux communautés musulmane et chrétienne. Cela, en vue de les soutenir en cette période de pénitence. Le don est composé de sacs de riz et de cartons de sucre.

À cette occasion, Amadou Koné a indiqué qu'il était l'émissaire du Président de la République. « Comme les années précédentes, j'ai le plaisir de vous remettre 80 tonnes de vivres afin que vous continuiez de prier pour le pays, pour le Président de la République et pour tous les enfants de Bouaké », a-t-il exhorté. Il a également souhaité que le jeûne et le carême apportent davantage de grâces et de bénédictions à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire.

Avant de remercier l'ensemble des populations pour leur contribution à la consolidation d'un climat apaisé, propice au développement du pays. « Au nom du Président de la République, je voudrais remercier nos guides religieux et chefs traditionnels qui se sont fortement impliqués pour que notre région demeure en paix », s'est-il réjoui.

Amadou Koné a rendu un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement et leur détermination au service de la nation. En guise de remerciements, les guides religieux des deux communautés ont formulé des prières pour le pays, pour le Président de la République et, singulièrement, pour les populations de la région de Gbêkê.

