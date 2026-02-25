Cote d'Ivoire: Tournoi 'Little Afcon' - Douze sélections bientôt en attraction

Après une première édition réussie, les organisateurs ont décidé de remettre le couvert cette année, avec une évolution majeure au niveau des sélections, dont le nombre passe de six à douze. L'information a été donnée le 20 février 2026, face à la presse et aux représentants des équipes nationales. Les organisateurs ont ensuite procédé au tirage au sort, dévoilant le programme du tournoi qui se tiendra au stade de Biafra, dans la commune de Treichville.

À l'issue du tirage au sort, le champion en titre, la Côte d'Ivoire, devra rivaliser avec le Sénégal, le Cabo-Verde, le Bénin, l'Égypte et l'Éthiopie dans la poule A. Dans la poule B, on retrouvera le Nigéria, la Tanzanie, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Ghana. Prenant la parole, Stéphane Kurambois, secrétaire général de Little Afcon, a expliqué les règles de cette discipline en plein essor. « C'est un tournoi de football tel que nous le connaissons, mais avec plusieurs disciplines associées. C'est-à-dire que, dans le football, nous allons également retrouver le basket et le maracana. »

Avant d'entrer dans le vif du sujet, les équipes se retrouveront les 6 et 7 mars, pour un tournoi pré-nations. Ce sera l'occasion pour elles de se familiariser avec les règles, avec à la clé une récompense symbolique. Les rencontres de la poule A se joueront le 6 avril, tandis que celles de la poule B sont prévues pour le 11 avril. Les quarts de finale se disputeront en deux rencontres le 2 mai, puis les deux autres une semaine plus tard. Les demi-finales auront lieu le 1er août. Le match de classement pour la troisième place est programmé pour le 7 août, et la finale se jouera le lendemain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Représentant le concepteur du projet, Thibault Danhin s'est exprimé sur l'avenir de cette nouvelle discipline : « Ce tournoi est une manière de créer une discipline à part entière. Nous faisons la promotion d'un concept nouveau pour encourager l'intégration africaine. C'est pourquoi vous voyez des pays comme le Ghana, la Tanzanie et bien d'autres. Nous espérons que, dans dix ans, cette discipline s'imposera à l'échelle mondiale. C'est l'objectif final. » Little Afcon ambitionne ainsi de devenir une vitrine pour les jeunes talents sportifs. Comme lors de l'édition inaugurale, le vainqueur empochera la somme de 500 000 Fcfa.