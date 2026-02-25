Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - 402 étudiants congolais sélectionnés pour des études au Brésil

L'ambassade du Brésil au Congo a remis, le 24 février à Brazzaville, des lettres de présentation aux étudiants congolais pour leur permettre d'accéder dans des universités brésiliennes.

Les bénéficiaires des bourses d'études du gouvernement brésilien, couvrant les frais académiques et offrant des allocations pour des filières variées, s'apprêtent à aller suivre des formations de niveau supérieur au Brésil. Il s'agit du programme d'étudiants-Convention de graduation (PEC-G) offert par le gouvernement brésilien, dans le cadre de l'accord culturel, scientifique et technologique signé entre le Brésil et le Congo.

L'objectif est de favoriser le transfert de connaissances et de renforcer les liens académiques et culturels entre les deux pays. L'initiative est une opportunité pour la formation des cadres congolais dans divers domaines tels que les langues étrangères, le journalisme, la médecine, les relations internationales, le génie civil.

Cette coopération, active depuis plusieurs années, a vu le nombre de bénéficiaires augmenter de façon significative, passant de quelques dizaines à plus de 250 par an. « Au cours de ma mission ici en République du Congo, le programme PEC-G a connu une grande ascension. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et témoignent une ambition sans précédent. En 2022, nous comptions treize admis. En 2023, ce chiffre montait à cinquante. En 2024, nous passions le cap des cent vingt. L'an dernier, en 2025, avec 259 étudiants, le Congo a marqué l'histoire en battant le record absolu de recrutement en Afrique. Et aujourd'hui, c'est un groupe historique de 402 étudiants qui s'apprête à rejoindre les universités brésiliennes », a déclaré l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil, Renato Soares Menezes.

Le diplomate brésilien a saisi cette occasion pour rappeler l'excellence des relations entre le Brésil et le Congo, et prodiguer quelques conseils aux étudiants bénéficiaires. « Cette progression n'est pas qu'une statistique, c'est la preuve de votre soif de savoir et de votre courage. Partir étudier dans un pays lointain, sans en maîtriser totalement la langue au départ, exige un esprit d'aventure et une confiance en soi hors du commun. Vous quittez le Congo en jeunes étudiants, vous y reviendrez en professionnels accomplis, prêts à transformer votre société », a déclaré l'ambassadeur.

« Le Brésil ne vous offre pas seulement une éducation et une formation gratuite de haut niveau à travers cet accord culturel et scientifique. Il vous offre une seconde patrie. Vous y découvrirez une culture imprégnée d'Afrique, dans ses rythmes, sa cuisine et son âme », a-t-il précisé.

Dans un discours prononcé par l'un de leur collègue, les étudiants bénéficiaires de la bourse d'études ont remercié les gouvernements congolais et brésilien. Chaque année, le gouvernement du Brésil octroie des bourses d'études aux étudiants congolais pour leur permettre d'étudier gratuitement dans différentes facultés des institutions d'enseignement supérieur de ce pays.