Congo-Brazzaville: Santé publique - Le pays et l'OMS tiennent la revue après la riposte à l'épidémie de choléra

Le directeur général des soins et services de santé, le Pr Henri Germain Monabéka, a patronné, du 17 au 20 février à Kintélé, la revue après action de la riposte à l'épidémie de choléra qui recommande de renforcer la détection précoce des cas par la formation des acteurs et l'opérationnalisation des antennes départementales du Centre des opérations d'urgence de santé publique (Cousp).

La revue s'est tenue sur le thème « Capitaliser les leçons apprises pour renforcer la préparation et la réponse aux urgences de santé publique ». Elle s'inscrit pleinement dans les engagements du Congo au titre du règlement sanitaire international 2005, dans la dynamique de l'approche une seule santé et dans les priorités régionales africaines visant à bâtir des systèmes de santé plus résilients, mieux préparés pour faire face aux chocs et aux urgences.

Les participants ont suggéré aux décideurs de disponibiliser le protocole de prise en charge des formations sanitaires et d'améliorer l'accès de la population des zones à risque à l'eau potable. En plus, la feuille de route stratégique pour améliorer la résilience du système de santé et garantir une réponse plus rapide, plus efficace et mieux coordonnée aux futures urgences de santé publique en République du Congo recommande de renforcer la communication sur le risque et l'engagement communautaire ainsi que de prépositionner les intrants choléra dans les districts sanitaires.

« La réponse à l'épidémie du choléra a illustré la capacité du Congo à agir rapidement, à coordonner ses interventions et à mobiliser ses partenaires autour d'objectifs communs. Elle a également mis en évidence l'importance d'investir durablement dans la surveillance intégrée des maladies, la préparation opérationnelle, le renforcement des soins de santé primaires, la revitalisation des dossiers sanitaires et l'engagement communautaire », a indiqué le Dr Vincent Dossou Sodjinou, représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Congo.

Au Congo comme ailleurs dans le monde, la recrudescence des menaces sanitaires, les mouvements de population et les effets du changement climatique, la sécurité sanitaire ne sont plus seulement une priorité du secteur santé mais nécessitent un regard essentiel pour le développement durable, la stabilité sociale et la prospérité des nations.

Ainsi, le représentant de l'OMS au Congo a réaffirmé l'engagement de cette agence onusienne à accompagner le gouvernement congolais dans la mise en oeuvre des priorités identifiées, notamment à travers le renforcement des capacités nationales, l'alignement avec les quatre stratégies régionales telles que la poursuite d'une collaboration étroite avec les partenaires techniques et financiers.

L'épidémie de choléra déclarée en 2025 au Congo a constitué une épreuve du système de santé. Au total, 837 cas ont été enregistrés, dont 67 décès, soit un taux de létalité préoccupant.

Pour sa part, le directeur général des soins et services de santé, le Pr Henri Germain Monabéka, a indiqué : « Les recommandations de cette revue permettront d'améliorer la surveillance épidémiologique, de consolider les mécanismes, de renforcer les capacités des districts sanitaires et d'intégrer durablement les différentes interventions dans les zones à risque. Cette revue, nous en sommes convaincus, a débouché sur le renforcement de la surveillance épidémiologique, à l'amélioration de la préparation aux urgences sanitaires, à la consolidation future des stocks stratégiques au renforcement des capacités des districts sanitaires et à l'intégration durable des interventions dans les zones à haut risque ».